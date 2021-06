Frederiksborg Brand & Redning opfordrer til stor forsigtighed i brug af ukrudtsbrændere efter flere brande i den seneste tid, blandt andet i en villa i Tollerupparken i Frederikssund onsdag aften. Foto: Presse-fotos.dk

Brandvæsen advarer: Pas på ukrudtsbrændere

Frederikssund - 19. juni 2021 kl. 10:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Hvis der er nogle, der har dårlige erfaringer med ukrudtsbrændere, så er det landets brandkorps, herunder Frederiksborg Brand & Redning.

Senest rykkede Frederiksborg Brand & Redning ud til en villabrand i Tollerupparken i Frederikssund onsdag aften kort før klokken 21, hvor isoleringsmateriale, der stod op ad et hus, var blevet antændt under brug af en ukrudtsbrænder.

Ilden bredte sig hurtigt til tagkonstruktionen i huset, som var under renovering, og siden til en beboelsesvogn, hvor familien midlertidigt var indkvarteret. Det lykkedes hurtigt brandfolkene at få branden under kontrol, og ingen mennesker kom noget til.

Men der er nået at ske store skader, oplyser indsatsleder René Bech fra Frederiksborg Brand & Redning, som henviser til, at beredskabet ligeledes rykkede ud til en voldsom brand, forårsaget af en ukrudtsbrænder, hos Flügger i Stenløse den 8. juni, hvor et butikslokale og to lejligheder blev beskadiget.

Ingen statistik En egentlig statistik over brande, der skyldes ukrudtsbrændere, kan beredskabet dog ikke fremtrylle.

- Det er vigtigt, at man tænker sig rigtig godt om, hvis man bruger en ukrudtsbrænder. Det er bedst at bruge den, lige når det har regnet, eller når det er overskyet. Og man skal ikke bruge den lige op ad et hus, eller hvis der er letantændelige materialer i nærheden, siger indsatslederen, som husker på, at der ikke kun er økonomiske værdier på spil, men at der også er store menneskelige omkostninger forbundet med skader på huse og ejendele.

Lige nu er det knastørt i græsset, og der kan let gå ild i en hæk. Ofte ligger der gamle visne blade fra efteråret i bunden af den.

- Det kan ligefrem være en tikkende bombe, så ilden breder sig rigtig hurtigt, påpeger René Bech, som tilføjer, at det ofte er bedre at bekæmpe ukrudt med hakkejern.

Fast underlag og vand parat Beredskabet er dog ikke meget for at udstikke faste regler for brug af ukrudtsbrændere, ud over at det anbefales at stille den på et fast underlag, foreksempel en flise, og at det er en god idé at have vand stående i en spand ved siden af, så man hurtigt kan slukke ild, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi kan ikke bare sige, at hvis brandindex højst er syv, så kan man roligt bruge en ukrudtsbrænder. I bund og grund gælder det om at bruge sin sunde fornuft, siger indsatslederen, som peger på, at det bedste tidspunkt at bruge en ukrudtsbrænder på faktisk er i mørke eller i skumningen, fordi det er lettere at se, hvis der efterlades gløder.