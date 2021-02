En ældre kvinde gled fredag eftermiddag ned ad en skrænt i naturområdet ved Asgård i Frederikssund Nord, og brandfolk rykkede ud for at komme hende til hjælp. Foto: Presse-fotos.dk

Brandfolk til hjælp: Kvinde gled ned ad skrænt

Brandfolk måtte fredag eftermiddag komme en ældre kvinde til hjælp, da hun var gledet ned ad en skrænt i et kuperet naturområde ved Asgård nord for Haldor Topsøe i Frederikssund nær Roskilde Fjord.

Her fandt brandfolkene kvinden liggende på skrænten med hovedet ned ad, mens hun holdt fast i en gren for ikke at falde 25-30 meter længere ned.

- Hun var bange for at falde. Men hun var helt frisk, dog lidt omtumlet at at have ligget med hovedet ned ad i 20 minutters tid. Jeg gav hende en arm, så hun kunne komme op. Hun kunne selv gå hen til ambulancen, hvor de tilså hende, fortæller indsatsleder Thomas Danholm, Frederiksborg Brand & Redning, der mener, at kvinden ikke blev taget med på sygehuset.