Brandfolk på forgæves jagt efter »rød å«

»Der går ikke røg af en brand uden at der er ild i den«, lyder en gammel talemåde. Men det gælder ikke for en 112-alarm om muligt kemikalieudslip i Græse Å, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Men vi kan ikke se, at vandet i åen er rødt. Så vi får kontakt med anmelderen via vagtcentralen. Han viser sig at være i Sverige og har læst på Facebook, at vandet er rødt i Græse Å. Men vi kan ikke få noget at vide om, hvor det er. Så vi kører til Frederikssundsvej, hvor åen krydser, og der er vandet heller ikke rødt, og vi kan heller ikke se noget ved åen ved Hørup Skovvej, fortæller indsatsleder Peter Cowland, Frederiksborg Brand & Redning.