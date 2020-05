Flere brandbiler fra Frederiksborg Brand & Redning rykkede ud fredag formiddag, da der blev meldt om en skorstensbrand i et hus med stråtag i Timianstræde i Slangerup. Men der var heldigvis ikke en ildebrand. Foto: Pressefotos.dk

Brandalarm fra hus med stråtag

Det førte til, at flere køretøjer med brandfolk fra Frederiksborg Brand & Redning rykkede ud til adressen.

Her fortalte en beboer og en genbo samstemmende, at de begge havde set røg sive ud fra ydersiden af skorstenen.

- Vi undersøgte det oppefra, nedefra og fra siden, men kunne ikke finde nogen brand, så vi bad ejeren om at kontakte skorstensfejeren for at få skorstenen undersøgt nærmere, fortæller Jesper Marcussen, indsatsleder ved Frederiksborg Brand & Redning.