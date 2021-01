Brand i sommerhus

Det var naboen, der omkring midnat natten til søndag opdagede et brand i et sommerhus på Vermundsvej i Kulhuse. Sommerhusets ejere er i gang med at renovere huset, og de sov alle i en campingvogn i haven, så der var ingen personer inden i huset. Brandvæsenet og politiet rykkede ud til stedet klokken 00.19, men huset stod ikke til at redde, og det udbrændte. Teorien er, at branden er opstået, fordi der muligvis er sket en elektrisk kortslutning, da en gasovn og en boremaskine var efterladt i huset tilsluttet til el-systemet.