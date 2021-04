Et billefyr på en gård på Bonderupvej ved Frederikssund brød torsdag i brand.

Brand i pillefyr

Politi og brandfolk blev torsdag kaldt ud til en brand på en gård på Bonderupvej i Frederikssund. Her var der gået ild i et pillefyr.

- Ilden begrænsede sig til det ene rum og blev ret hurtig slukket, men brandfolkene måtte rive taget lidt op for at komme til, og det fik indsatsen til at se lidt mere dramatisk ud, end det rent faktisk var tilfældet, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Rolf Hoffmann.

Politiet modtog anmeldelse om branden klokken 19.13.