Brand: Tagplader knaldede i varmen

Der lød store knald, da tagplade og tagplade sprang som følge af den voldsomme varme en brand i et hus i Store Rørbæk ved Ølstykke udviklede natten til onsdag.

- Der er tale om et hus, som stod tomt. Derfor har der ikke været fare for hverken mennesker eller dyr. Heller ikke for at ilden ville sprede sig til andre bygninger, da huset afsides, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Politiet modtog en anmeldelse om brand klokken 01.06.

Da politi og brandfolk fra Frederiksborg Brand og Redning ankom, var huset overtændt.

- Huset er brændt ned. Når vore teknikere kan komme til, skal de undersøge, hvad der er årsag til branden, oplyser vagtchefen.