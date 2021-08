Se billedserie Bjarne Machon i 'maskiinrummet', der tilbage i 1963 var en væsentlig forklaring på, at bowlinghallen overhovedet kunne opføres. Foto: hgg

Bowlere er herrer i eget hus

Flere lukninger fik lokale bowlere til at gribe til utraditionel løsning. De har overtaget det lokale bowligcenter.

Frederikssund - 04. august 2021 kl. 09:30 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Denne historie har været to år undervejs. Sådan cirka i hvert fald.

Men nu skulle den være god nok. 28. august er der - stærkt forsinket - åbningsfest i bowlinghallen i Frederikssund.

Som så mange andre har stedet i praksis været lukket ned i cirka halvandet år på grund af corona-pandemien. I hvert fald for offentligheden.

Men det skal være anderledes nu.

For ikke blot bliver genåbningen fejret; man markerer samtidig noget ganske usædvanligt. Nemlig, at det er de lokale bowlere, der i frustration over, at bowlingcentret i 2019 endnu engang blev lukket af en indehaver, der ikke kunne få økonomien til at løbe rundt, nu er blevet herrer i eget hus. Bowling-entusiasterne har således stiftet et anpartsselskab, der skal stå for driften af bowlingcentret.

Nogle har smidt 500 kroner i opkøbet. Andre har lagt 100.000 kroner eller mere.

Arbejder frivilligt Og på nær en ungarbejder og en ansat i køkkenet, arbejder alle til samme løn: Nul kroner i timen.

Alle arbejdstimer er med andre ord baseret på frivilligt arbejde.

"Det gør man, fordi det betyder noget for én. For mit eget vedkommende er jeg kommet her, siden jeg var 10 år. Altså 54 år," konstaterer Bjarne Machon, der er daglig leder og tidligere landsholdsspiller.

Noget godt, er der dog kommet ud af corona-perioden. Det har nemlig givet tid til at istandsætte lokalerne, der foruden otte bowlingbaner rummer cafe og spillehal.

Med så mange år på bagen i bowlinghallen, kender Bjarne Machon alle de gamle historier.

Om dengang, man fik lov til at opføre hallen, fordi man angav, at det var en maskinhal.

Og når nu man installerede en maskine til at opsætte keglerne i den ene ende af hallen; ja så var det jo rent faktiksk en maskinhal, der holdt sig inden for lokalen anno, 1963, beretter Bjarne Machon.

Siden fulgte årtier med vekslende tilslutning, kulminerende med perioden omkring 1990, hvor stort set alle skulle bowle, når de hyggede sig eller i byen.

"Siden gik der én vej," siger Bjarne Machon og vender hånden nedad, mens han fløjter:

"Men det er faktisk på vej tilbage nu. Selv om vi ikke rigtig har gjort reklame for det endnu, og selv om vi ved, at juni og juli kan være nogle hårde måneder, løber det faktisk rundt nu. Det er også derfor, vi tør tro på det. Den største fejl, man kan begå, er at tro, at det kan løbe rundt, hvis det bare er et sted for bowlere. Det skal være et sted for alle. Et mødested, hvor man kan komme ind og få dagens ret med klassisk dansk mad, hygge sig inden turen i byen, eller når der er børnefødselsdag," konstaterer han overfor Lokalavisen.