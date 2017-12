Benedikte Kiær og John Schmidt Andersen vil sammen kæmpe mod den nye politistruktur. Foto: Allan Nørregaard

Borgmestre går sammen mod politistruktur

Frederikssund - 09. december 2017 kl. 05:17 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under mantraet »sammen står vi stærkere« sætter borgmestrene i Frederikssund og Helsingør nu alle kræfter ind på at påvirke udkastet til den nye politistruktur i Nordsjælland, som vil medføre, at det udkørende beredskab i de to kommuner flyttes til Hillerød, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Begge borgmestre kritiserer i skarpe vendinger udkastet, som risikerer at ramme de to kommuner hårdt, mener kampfællerne.

- Jeg havde et møde i en anden sammenhæng med justitsministeren torsdag aften, og han ved, hvor jeg står. Det giver ingen mening, at man ikke har udkørende patruljer i kredsens største by, siger Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune.

- Vi skal sammen med en række øvrige borgmestre i Nordsjælland mødes med politidirektøren, hvor vi i fællesskab vil lægge et fælles pres for at få ændret forslaget, siger John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund Kommune.

Begge borgmestre argumenterer mod den forslåede struktur med, at man dels er bekymrede for politiets dækning af de to kommuner forringes, dels at politiet mister en stor del af lokalkendskabet i kommunerne.

Men om deres argumenter er stærke nok, og om de kan nå at have en effekt på beslutningsprocessen, står foreløbigt hen i det uvisse.

Rigspolitiet modtager snarest Nordsjællands Politis udkast, og derfor arbejder tiden da heller ikke for borgmestrene.

- Vi er i gang med at kortlægge, hvad forslaget præcist indebærer for de to kommuner, for vi har slet ikke set det fulde forslag endnu, siger Benedikte Kiær.

- Det er mit indtryk, at det er en proces, der har stået på meget lang tid, og så inddrager man os sådan lidt på bagkant, og det er ikke tilfredsstillende, siger John Schmidt Andersen, der sammen med sin kollega fra Helsingør vil kæmpe for, at strukturen i fremtiden ikke afviger markant fra den nuværende, hvor der er udkørende politi fra Helsingør, Gentofte, Hillerød og Frederikssund.

- Det, vi vil kæmpe for, er at fastholde den eksisterende struktur, siger Benedikte Kiær.