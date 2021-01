Se billedserie Det glæder borgmestrene i Frederikssund, Egedal og Ballerup, at en opdatering af VVM-redegørelsen om Frederikssundmotorvejen, viser, at 3. etape bliver en endnu større samfundsøkonomisk gevinst for samfundet, og at den bliver billigere at bygge. Foto: Vejdirektoratet

Borgmestre: Gode nyheder om motorvej

Frederikssund - 29. januar 2021 kl. 13:15

Borgmestrene i Frederikssund, Egedal og Ballerup glæder sig over den nye VVM-undersøgelse for færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort. Motorvejen er billigere at anlægge end ventet og giver stor samfundsøkonomisk forrentning. Det skriver de i en pressemeddelelse.

For kort tid siden har borgmestrene i Frederikssund, Egedal og Ballerup kommuner, John Schmidt Andersen (V), Karsten Søndergaard (V) og Jesper Wûrtzen (S) lavet en kampagnevideo, hvor de understreger behovet for at få færdiggjort af Frederikssundmotorvejen fra Tværvej ved Smørum til Frederikssund.

Titlen på kampagnen er #halveløsninger og er møntet på det faktum, at selv om anlægsloven for Frederikssundmotorvejen blev vedtaget for 12 år siden, så er motorvejen kun nået til Tværvej ved Smørum. Videoen er delt på sociale medier og sendt til Folketingets Transportudvalg.

Gevinst for samfundet I rapporten kan man læse, at en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen vurderes at have en samfundsøkonomisk forrentning på hele 10,6 procent, hvilket placerer motorvejsstrækningen blandt de allermest rentable større vejprojekter i Danmark. En af grundene til den høje forrentning af projektet er, at trafikken mellem Frederikssund og København er steget meget siden den seneste VVM-undersøgelse blev lavet i 2002.

Samtidig vurderes udgiften til etableringen af den 3. og sidste etape af Frederikssundmotorvejen - fra Tværvej ved Smørum til Frederikssund - at være på omkring 2,9 milliarder kroner. Det er godt en halv milliard kroner mindre, end man tidligere har vurderet. Den lavere pris skyldes blandt andet at udgifter til fundering og jord- og belægningsarbejder tidligere har været vurderet for højt.

Endelig vurderer Vejdirektoratet, at merudledningen af CO2 efter en årrække næsten vil forsvinde som følge af flere elbiler og mere miljøvenlig elproduktion.

Modargumenter holder ikke - Med denne opdaterede VVM-undersøgelse i hånden er der ikke længere holdbare argumenter imod at få lavet Frederikssundmotorvejen færdig. Den er vurderet til at være et af de mest rentable vejprojekter i Danmark, hvilket understreger, hvor store omkostninger det har for samfundet - og for Nordsjælland i særdeleshed - at trafikanterne holder i kø hver eneste dag mellem Frederikssund og Tværvej. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre politikerne til at sætte arbejdet i gang snarest muligt, siger John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund Kommune, i pressemeddelelsen.

- Det er grotesk, at vi i så mange år har levet med en halv løsning. En motorvej helt til Frederikssund vil have enorm betydning for de 24.000 daglige pendlere, som på en motorvej vil vinde mange kostbare minutter hver vej, hver dag. Med denne opdaterede VVM-undersøgelse er det tid til at træffe beslutning om at afsætte de nødvendige midler i en kommende trafikaftale, så vi kan få bundet hovedstadsområdet bedre sammen, til gavn for hele landet, lyder det fra Karsten Søndergaard (V), borgmester i Egedal Kommune, i pressemeddelelsen.

- Alt er jo klar til den 3. etape af Frederikssundmotorvejen. Anlægsloven er vedtaget, så projektet kan gå i gang hurtigt. Vores mange virksomheder har brug for den bedst mulige infrastruktur, hvis vi sammen skal kunne skabe den velfærd, vi alle ønsker, siger Ballerup Kommunes borgmester, Jesper Würtzen (S).

Sidstnævnte minder om, at kampagnevideoen #halveløsninger netop nu cirkulerer i de sociale medier.

- Jo flere vi er, des kraftigere er vores stemme. Så er du også træt af den halve løsning så kom med ind på facebook og del vores video med #halveløsninger, siger han.

Forhandlinger forventes Det ventes, at regeringen inden længe indkalder Folketingets partier til forhandlinger om fremtidige investeringer i infrastruktur.

Her vil den opdaterede VVM-undersøgelse være en del af beslutningsgrundlaget for prioriteringen af de kommende investeringer.