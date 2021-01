- Vi har fået lavet et halvt motorvejsskilt, som illustrativt fortæller, hvad det handler om, fortæller Frederikssunds Venstre-borgmester John Schmidt Andersen (t.h.), der her ses sammen med Egedals Venstre-borgmester Karsten Søndergaard på en kold januardag på en bro nær motorvejsn 2. etape, mens Ballerups borgmester Jesper Wurtzen (S) var kørt, da selfien blev taget. Foto: Karsten Søndergaard

Borgmestre: Giv os motorvej!

- Vi er enige om at lægge pres på: Nu må de snart komme i gang med forhandlinger om Frederikssundmotorvejen. Vi vil være sikre på, at man stadig kan huske, at det nu er 11 år siden, at anlægsloven for motorvejen til Frederikssund blev vedtaget af Folketinget. Men vi har kun fået den halve løsning. Så de overholder ikke loven, de har lavet.

