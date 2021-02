Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen vil holde en farvel-til-corona folkefest for kommunens borgere. Foto: Birgitte Masson

Borgmester vil fejre farvel til Corona med farver, fællesskab og folkefest

Der bliver i den grad fest og farver over Frederikssund, hvis det lykkes borgmester John Schmidt Andersen at få opbakning til at stable en farvel-til-Corona folkefest på benene

Frederikssund - 13. februar 2021 kl. 08:45 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Datoen står af gode grunde hen i det uvisse. Men når Coronaen slipper sit tag i Frederikssund, skal det fejres.

Det mener borgmester John Schmidt Andersen, som drømmer om at stable en kæmpe fest på benene for alle kommunens borgere.

"Ideen er, at fordi vi som mennesker trives bedst i flok, for vi er sociale individer, så trænger vi i den grad til at være sammen, når denne lange nedlukningsperiode igen tillader det. Når der var noget at fejre i gamle dage, så samlede man hele byen og holdt en stor fest, det skal vi gøre igen," fortæller John Schmidt Andersen, som siden han fik ideen til en farvel-til-Corona folkefest kort før jul, ikke har kunnet slippe den igen. Han understreger, at det endnu kun er på tankeplan.

"Da jeg først fik ideen, kunne jeg næsten ikke være i min krop af bare begejstring. Tanken om en fest, hvor hele byen går sammen, er fantastisk. Men faktisk har jeg endnu ikke luftet ideen for ret mange. Planen er, at vi skal have inddraget foreningerne og erhvervslivet, og jeg er naturligvis nødt til at få samlet økonomiudvalget og efterfølgende byrådet, for at få opbakning til at vi bruger nogle penge på at holde en fest for hele kommunen, vel at mærke når det kan lade sig gøre," siger John Schmidt Andersen og fortsætter med optimisme i stemmen:

"Heldigvis virker det nu som om, at vaccinen kan få os hurtigt ud af dette jerngreb. Jeg tænker, at det er mest realistisk, at holde festen på den anden side af sommerferien. Og så er spørgsmålet, hvilken type fest det skal være."

Alle skal inddrages John Schmidt Andersen kaster flere forslag op i luften:

"Skal det være en kæmpefest a la broåbningen med 35.000 mennesker? Eller skal man holde nogle lokale fester rundt omkring i kommunens byer, måske med Kultur- og Fritidsudvalget som koordinerende led. Måske andre byder ind og siger, at denne opgave kan vi godt løfte. Uanset hvad det ender med, så skal alle inddrages."

Det er tydeligt, at John Schmidt Andersen har gjort sig mange tanker om, hvordan festen kunne tage sig ud.

Han nævner i flæng de mange foreninger i kommunen og tilføjer, at festen kunne understøttes af detailhandlen.

"Jeg er sikker på, at vi vil få mange henvendelser fra de mange foreninger og erhvervsdrivende i kommunen. Når jeg tænker tilbage på broåbningen, så var der næsten det hele. Alle kan inddrages, og alle gode inputs er velkomne," opfordrer borgmesteren.

Han tilføjer, at en folkefest nok ikke kan rumme det hele, også selvom den kommer til at løbe over en weekend.

"Når jeg læner mig tilbage og lukker øjnene, så tænker jeg på en fest, hvor der også er god musik. Og jeg drømmer om, at et band som Jung, der har lokal forankring, har lyst til at stille op," siger John Schmidt Andersen og drømmer videre:

"Der er ingen der siger, at festen udelukkende skal foregå til lands. Vi har så mange tilbud i denne by, med blandt andet svæveflyveklubben, faldskærmsklubben og sejlklubben. Jeg håber virkelig, at det kan lade sig gøre."