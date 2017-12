Se billedserie Det nye Frederikssund Byråd for årene 2018-2021. Fra venstre forrest: Poul Erik Skov Christensen (S), Charlotte Drue (V), Maria Katarina Nielsen (R), Lars Thelander Bostrøm (DF), John Schmidt Andersen (V), Tina Tving Stauning (S), Ole Søbæk (K), Anne Sofie Uhrskov (V), Kenneth Jensen (S) og Ole Frimann Hansen (SF). Bagerst fra venstre er det Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Jesper Wittenburg (S), Susanne Bettina Jørgensen (S), Kim Rockhill (S), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen Harild (EL), Niels Martin Viuff (S), Anne-Lise Kuhre (S), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (DF). Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester valgt - de forhandler stadig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester valgt - de forhandler stadig

Frederikssund - 05. december 2017 kl. 00:59 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev skålet i Asti, for skatteborgernes kroner skulle ikke gå til dyr champagne, da det nye Frederikssund Byråd for årene 2018-2021 mandag aften konstituerede sig, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her blev John Schmidt Andersen (V) endeligt genvalgt som borgmester, mens Lars Thelander Bostrøm (DF) blev valgt som 1. viceborgmester, og Tina Tving Stauning (S) blev valgt som 2. borgmester.

Det skete først, efter at byrådets nestor Kim Rockhill (S), der har siddet som folkevalgt i længst tid af alle 23, indledte mødet fra borgmesterstolen med at ønske alle tillykke med valget. Han fortalte blandt andet, at de nu har en stor opgave foran sig, og at der vil blive langt mærke til alt, hvad de gør - ikke mindst indenfor kommunegrænsen.

- Det er på godt og ondt - især ondt, fastslog Kim Rockhill, som opfordrede de otte nyvalgte til at henvende sig til de mere erfarne, når de har brug for det, og han fortalte en anekdote om dengang, han kom i byrådet i Skibby, og hans nabo pludselig sagde De til ham og tog sin hat af, når de talte sammen over hækken.

Herefter gik mødelederen over til første punkt på dagsordenen valg af borgmester, og Hans Andersen (V) foreslog John Schmidt Andersen (V) uden modkandidat, og så var borgmesteren genvalgt og skiftede plads med Kim Rockhill.

Herefter løb borgmesteren 69 punkter igennem med valg af byrådets repræsentanter i alt fra Vestforbrændingens bestyrelse til Hjemmeværnets distriktsudvalg, dog er der endnu en del bestyrelser, som partierne ikke er færdige med at forhandle med hinanden om.

Det undrede Inge Messerschmidt (DF), men borgmesteren oplyste, at der er flere, som ønsker at bytte poster, og at rokaden ikke er på plads, så de sidste poster bliver vedtaget på et senere tidspunkt.

For Charlotte Drue (V) var det en meget speciel oplevelse at se et skilt med sit navn på en plads i byrådssalen.

- Det er så mærkeligt. For fire år siden rendte jeg rundt i valgbutikken og hentede materiale hos partierne for at finde ud af, hvem jeg skulle stemme på. Og nu sidder jeg her, sagde hun.