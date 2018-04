Borgmester tager anmeldse med sindsro

Pelle Andersen-Harild har bedt Nordsjællands Politi undersøge, om borgmesteren kan sigtes for at have underskrevet aftalen om Vinge mellem Frederikssund Kommune, AP Ejendomme og MT Højgaard og derved forpligtet kommunen til at betale de nævnte firmaer i alt i størrelsesordenen 100 millioner uden at dette beløb var blevet godkendt af byrådet i Frederikssund.