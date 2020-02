- Jeg er skuffet. Vi kommuner stod last og brast, da den tidligere regering præsenterede et udspil til en udligningsreform, så jeg forventede, at det ville vi også nu, lyder det fra John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Borgmester skuffet over revne i alliance for fair udligning

Borgmester skuffet over revne i alliance for fair udligning

- Jeg har brugt rigtig mange kræfter på at køre til Albertslund for at deltage i møde i styregruppen, for jeg synes, det er helt afgørende med en retfærdig udligning mellem kommunerne, siger John Schmidt Andersen (V).

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) er skuffet over frafald blandt hovedstadskommunerne i kampen for retfærdig udligning, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her