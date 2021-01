Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (t.v.), der på billedet ses ved de første vaccinationer på plejehjemmet Solgården i Slangerup torsdag den 7. januar, opfordrer pårørende til at hjælpe en far, en mor, en onkel eller en tante, der er over 65 år og som får praktisk og personlige pleje af kommunen, med at bestille tid til vaccination og med at køre dem til og fra vaccinationsstedet i Hillerød. Foto: Henrik Helmer Petersen

Borgmester med appel til pårørende: Hjælp Jeres kære med at blive vaccineret

Frederikssund - 14. januar 2021 kl. 05:02 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Pårørende bliver nu opfordret til at hjælpe deres ældre over 65 år, der modtager praktisk og personlig hjælp, med at få bestilt tid til vaccination og med at køre dem til og fra vaccinationscentret.

Det er nemlig en stor mundfuld for kommunerne at hjælpe samtlige i vaccinationsgruppe 2 hurtigt, påpeger borgmester John Schmidt Andersen (V), Frederikssund Kommune.

- Det er en fælles opgave for os allesammen at sørge for, vi får flokimmunitet så hurtigt som muligt. Derfor opfordrer vi pårørende til at hjælpe deres far, mor, onkel eller tante, der er over 65 år og som får praktisk og personlig hjælp, med først og fremmest at få bestilt tid til vaccination og derefter med at køre ham eller hende frem og tilbage til vaccinationsstedet i Hillerød, siger John Schmidt Andersen, som nødig vil se ledige vaccinationstider gå til spilde som i Nordjylland.

I Frederikssund Kommune er der 383 borgere over 65 år, som modtager praktisk og personlig pleje. De får i disse dage tilbud om vaccination fra Statens Serum Institut, enten per brev eller i e-boks.

Borgerne skal vaccineres på vaccinationscentret i Hillerød, som planlægges at åbne den 20. januar 2020, og det skulle allerede nu være muligt at booke vaccinationstider.

Frederikssund Kommune har været i kontakt med alle borgere i gruppe 2, oplyser borgmesteren.

202 borgere ønsker støtte til kørsel. Kommunen har pligt til at støtte denne gruppe med kørsel, hvis de ikke selv kan finde anden løsning. Har borgerne en anden mulighed - for eksempel visiteret individuel handicapkørsel - skal de anvende den. Borgere, der er visiteret til daghjem eller aktivitetstilbud på omsorgscentrene, kan få støtte til tidsbestilling og transport her. Men det forventes, at det vil komme til at tage et stykke tid.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe. Men for det første har vi ikke så mange busser til rådighed, og for det andet må der ikke sidde ret mange ad gangen i dem. Så du kan nok regne ud, at der skal køres frem og tilbage mange gange, og det kan tage tid, siger John Schmidt Andersen.