Kommunernes Landsforening åbner nu op for at se på, om man kan åbne genbrugspladserne for private borgere. I hvilket omfang vides dog ikke. Foto: Casper Suk Thorlacius

Borgmester krydser fingre: KL åbner døren til genbrugspladser på klem

Frederikssund - 26. marts 2020 kl. 14:40 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge meldte borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), sig på banen i kampen for at få genåbnet kommunens genbrugspladser, som i øjeblikket et lukket for private borgere grundet den nuværende situation med coronavirus. Det er Vestforbrændingen, der driver pladserne, og som på anbefaling fra Kommunernes Landsforening (KL) har valgt at lukke dem midlertidigt for private borgere.

Borgmesteren kunne berette om, hvordan kommunen havde modtaget flere meldinger om, at der nu blev smidt affald flere steder i naturen, hvilket John Schmidt Andersen mente kunne kædes direkte sammen med, at borgerne, som er sendt hjem fra arbejde, ikke kan komme af med det på genbrugspladsen.

Onsdag aften lød det dog fra KL, at man nu vil genoverveje, hvordan genbrugspladserne i en eller anden udstrækning kan åbnes for private borgere.

Til TV2 Nyhederne sagde direktør i KL, Laila Kildesgaard, følgende:

- Vi har taget kontakt til politi og sundhedsmyndigheder, så vi kan få en drøftelse sammen med dem i forhold til, om der kan findes en forsvarlig måde at ændre lidt på retningslinjerne, lød det fra direktøren, som dog ikke kom nærmere ind på, hvilke ændringer, der kan være på tale.

Ikke desto mindre vækker udmeldingen fra KL glæde på borgmesterkontoret i Frederikssund.

- Det er 14 dage siden, jeg gjorde opmærksom på problemet til Vestforbrændingen, så jeg synes, det er rigtig fint, at man nu vil se på det igen. Jeg har hele tiden været overbevist om, at det i starten af krisen var muligt at holde genbrugsstationerne åbne for private, så vi ikke efterfølgende skulle få et stort efterslæb med affaldet, siger borgmesteren.

Onsdag forlød det, at regeringen barslede med endnu et tiltag, som skal forbyde at forsamles flere end to personer.

- Kommer der endnu mere skærpede regler, ja så er det klart, så kan man ikke holde genbrugsstationerne åbne, og derfor ærgrer det mig også, at man lukkede dem tidligere, siger John Schmidt Andersen, som igen vil tage kontakt til Vestforbrændingen og til KL for at tale for en åbning af pladserne.