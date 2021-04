- Jeg er utilfreds med, hvis man ikke kører til situationer, som man som borger har krav på, lyder det blandt andet i Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersens kritik af manglende politi i Frederikssund-området. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester-kritik: Vi har for lidt politi

Frederikssund - 01. april 2021 kl. 05:01 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Flere episoder i den seneste tid har fået borgmester John Schmidt Andersen (V) til at bede politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi om mere synligt politi og reaktioner på borgernes anmeldelser i Frederikssund Kommune.

Det sker i et åbent brev til politidirektøren, som kan læses på sn.dk/frederikssunds debatsider.

- Jeg var utilfreds, da de lukkede udrykningsstationen i Frederikssund, og at den siden er afløst af en hunde- og færdselsafdeling, som kun er åben 16 timer om ugen. Der er ikke nok lokalt kendskab til, hvem der render rundt og laver ting og sager i nattelivet, og der er unge, der mærker, at der ikke er nogen til at rende dem i haserne, og som ved, hvad de foretager sig, forklarer John Schmidt Andersen, der fastslår, at det er helt afgørende for ham, at borgerne kan føle sig trygge og ikke skal leve med bekymringer om deres egen eller deres værdiers sikkerhed.

Borgmesteren fortæller, at flere lokale episoder har fået ham til at sende brevet til politidirektøren. Ifølge John Schmidt Andersen havde politiet ikke tid til at rykke ud til et igangværende indbrud hos byggemarkedet Bjergmark i Skibby, og der blev heller ikke sendt politi afsted, da en viking greb to drenge i at forsøge at sætte ild til Valhal-bygningen på Kalvøen i Frederikssund. Desuden kan borgmesteren fortælle om borgere, der er utilfredse med, at politiet ikke har reageret på anmeldelser om bilræs midt i byen.

- Jeg er utilfreds med, hvis man ikke kører til situationer, som man som borger har krav på. Det er klart, at hvis politiet i forvejen er ude til for eksempel ildebrand eller færdselsuheld, så kan man ikke komme uden om, at det har førsteprioritet, siger John Schmidt Andersen, der selv er tidligere indsatsleder hos Københavns Vestegns Politi.

Brevet slutter af med borgmesterens ønske om at få en konstruktiv dialog med politidirektøren om den fremtidige politimæssige dækning af Frederikssund Kommune.

Frederiksborg Amts Avis ville gerne have politidirektør Jens-Christian Bülow til at svare på borgmesterens kritik. Men via presseafdelingen hos Nordsjællands Politi lader politidirektøren forstå, at han er i færd med at udarbejde et svar til John Schmidt Andersen, og at han ikke ønsker at kommentere borgmesterens brev, før han har sendt et svar til ham. Det forventer han at gøre efter påske.