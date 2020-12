Frederikssund Hospital er ideelt både som testcenter og kommende vaccinationscenter, skriver John Schmidt Andersen til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester i direkte appel til regionrådsformand: Lav vaccinationscenter på Frederikssund Hospital Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester i direkte appel til regionrådsformand: Lav vaccinationscenter på Frederikssund Hospital

Frederikssund - 08. december 2020 kl. 09:42 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) retter nu en direkte appel til formand for Region Hovedstadsrådet, Sophie Hæstorp Andersen (S).

»Jeg vil - endnu engang - opfordre regionen til at bruge den ledige kapacitet på Frederikssund Hospital. Dette kan både være i forhold til at være testcenter og kommende vaccinationscenter. Det er for mig helt uforståeligt, at regionen ikke vil bringe denne ressource i spil. Der er både plads og øvrige faciliteter, herunder også p-forhold og rengøring, som vil gøre hospitalet let at bruge som testcenter og vaccinationscenter i den meget nære fremtid«, skriver John Schmidt Andersen til regionsrådsformanden.

- Jeg har rettet henvendelse til regionen og sat Frederikssund Hospital i spil flere gang tidligere uden, at der er sket noget. Derfor retter jeg henvendelse direkte til regionsrådsformanden. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg og kommunen synes, det er oplagt at få et testcenter og et kommende vaccinationscenter til Frederikssund. Det gør vi alt for at få, siger Frederikssunds borgmester.

I brevet til Sophie Hæstorp Andersen slår John Schmidt Andersen på, at han er »optaget af at bruge vores fælles ressourcer bedst muligt«, og at det derfor er lige til højrebenet at bruge Frederikssund Hospital.

»Jeg er klar over, at regionen endnu har ikke truffet nogen afgørelse om placering af et kommende vaccinationscenter. Jeg skal opfordre dig til at tage hensyn til borgerne, geografien og infrastrukturen og placere vaccinationscentret i Frederikssund. Det vil være et vigtigt løft i indsatsen over for ulighed i sundhed og sikre, at flere borgere, specielt fra Hornsherred tager imod vaccinen«, skriver John Schmidt Andersen også i brevet til regionsrådsformanden.

Frederikssunds borgmester håber på en snarlig løsning, hvor Frederikssund Hospital bliver brugt til at få så mange borgere som muligt testet og senere vaccineret.