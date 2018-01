Borgmester erkender politinederlag

Borgmesteren har siden, det kom på tale at nedlægge beredskabet i Frederikssund, kæmpet for at omstøde den beslutning, men kampen har altså hidtil været forgæves.

- Det giver et indtryk af, at der er patruljering i området, men patruljerne kommer til at køre væk herfra, fordi de kører derhen, hvor der er mest behov for dem, og det er østpå. Jeg frygter, at borgerne får en oplevelse af, at nærheden og trygheden forsvinder fra området, og at responstiden stiger, siger John Schmidt Andersen og tilføjer: