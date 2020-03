Kommunens krisestab var torsdag samlet i byrådssalen for at planlægge udmøntningen af regeringens initiativer. Foto: Frederikssund Kommune

Borgmester: - Vi trækker på alle ressourcer

Torsdag trådte krisestaben bestående af borgmester John Schmidt Andersen (V) og direktionen i Frederikssund Kommune sammen for at planlægge, hvordan udmøntningen af regeringens nedlukning af store dele af den offentlige sektor skal udføres i praksis i kommunen. For når regeringen dikterer lukning af skoler, daginstitutioner, kultur- og fritidstilbud m.m., som følge af spredning af corona-virus, er der et gigantisk stykke arbejde at håndtere, fortæller borgmesteren til Frederiksborg Amts Avis.

- Der er så meget at tage med i sine betragtninger. Det er ikke bare »piece of cake«, når omtrent 75-80 procent af alle medarbejdere på rådhuset skal sendes hjem, der skal etableres nødpasning af børn, hele pleje- og omsorgsområdet skal fungerer samtidig med, at vi skal undgå at udbrede smitte. Vi forbereder os på det værste scenarie, og det kræver virkelig en grundig planlægning, siger John Schmidt Andersen, som bakker hundrede procent op om regerings initiativ.

- Det er vi bare nødt til, hvis vi ikke skal ende i en situation, som er helt ude af kontrol, siger han.

Onsdag aften måtte han og resten af krisestaben i kommunen sande, at de så at sige var blevet overhalet af virkeligheden, da statministeren gik på live tv for at annoncere de nye tiltag. Først på aftenen meddelte kommunen nemlig via sin hjemmeside, at man nu på eget initiativ satte en masse tiltag i værk for at mindske spredningen af coronavirus.

- Vi havde sådan set allerede bestemt os for en lukke en lang række aktiviteter i kommunen ned, da regeringen holdt pressemøde. Derfor var vi rimelig forberedt på nogle ting, men det er klart, at når man lukker skoler, daginstitutioner og sender kommunalt ansatte, som ikke varetager kritiske opgaver, hjem, så skal vi planlægge noget mere. Vi må trække på alle ressourcer, og det betyder også, at hvis man for eksempel har en sundhedsfaglig baggrund, men nu arbejder med noget andet i kommunen, ja så kan det blive nødvendigt at træde til for at løse nogle opgaver. Det kan være, jeg selv kommer til at tage en nattevagt på et omsorgscenter, med mindre man vurderer, at jeg som borgmester skal koncentrere mig om noget andet, siger John Schmidt Andersen, som også allerede nu indskærper, at det midlertidige nedlukning kommer til at kunne mærkes på mange fronter.

- Der vil være ting, som bare kommer til at trække ud. Det kan være byggesager, som ikke kan behandles så hurtigt, som vi gerne vil, siger han.

Mange embedsmænd i kommunen skal i den kommende tid indstille sig på at arbejde hjemme i det omfang, det er muligt. Men også politikerne i byrådet må være forberedt på, at deres politiske arbejde kan risikere at blive påvirket.

Onsdag den 25. marts skal der efter planen afholdes byrådsmøde, men det kan ifølge borgmesteren være, at det sker under andre omstændigheder, end medlemmerne er vant til.

- Når man kan klare et KL delegeret møde via nettet, kan vi også. Det kan være, en sådan løsning kommer i spil, men der er heldigvis stadig længe til, og dermed også lang tid til at planlægge eventuelle ændringer i måden af afholde byrådsmødet på, siger borgmesteren.