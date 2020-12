- Det er helt afgørende at få alle til at forstå, at der skal afstand og afspritning til, siger Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V), der bakker op om de nye coronarestriktioner i 37 kommuner. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Vi skal have stoppet smittepredningen!

Frederikssund - 07. december 2020 kl. 11:21 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

- Jeg støtter alle tiltagene. Vi skal have stoppet smittespredningen nu! Som borgmestre er det vigtigt, at vi bakker op.

Sådan lyder det fra Frederikssund Kommunes Venstre-borgmester John Schmidt Andersen til statsminister Mette Frederiksens (S) nye varslede coronarestriktioner i 38 kommuner i Storkøbenhavn og Aarhus.

John Schmidt Andersen deltog mandag formiddag som en af mange borgmestre i et virtuelt møde med blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm om de nye restriktioner, der træder i kraft onsdag den 9. december og varer til den 2. januar 2021.

Frederikssund-borgmesteren noterer sig, at alle skolebørn fra 5. klasse og opefter sendes hjem, mens al amatørsport, svømmehaller, motionscentre, restauranter og caféer lukker ned, to sidstnævnte må dog gerne sælge take away som i foråret.

- Du må være ude i det offentlige rum, for eksempel byparker, og trække frisk luft, siger John Schmidt Andersen.

Samtidig kommer en kraftig opfordring til, at man ikke kommer hele familien, men kun sender én afsted for at købe ind.

- Det er 37 kommuner, der får de her restriktioner, og det gælder ikke i de andre kommuner. Man må gerne færdes på tværs af kommunegrænser. Men det er ikke meningen, hvis man er en familie på seks-syv personer, at man bare skal køre fra Frederikssund til Ringsted, som ikke er en del af det her, for at rende rundt. Man skal opføre sig som Bonus Pater - den fornuftige familiefar - og tænke sig godt om. Julen er ikke aflyst. Men den har sine begrænsninger i år, siger borgmesteren.

Der bliver formentlig ikke tale om ekstra lokale tiltag, oplyser borgmesteren, som peger på, at Frederikssund Kommune følger statens retningslinjer.

- Jeg har ikke andre løsningsforslag til, hvordan man stopper smittespredningen. Vi kan næsten ikke lukke mere ned. Man kan se, at det er de halvunge børn og deres forældre, der bliver smittet i øjeblikket. Vi har ikke alarmerende høje smittetal i Frederikssund, men det stiger. I Nordjylland havde de eksponentielle stigninger, og der lavede man restriktioner, der meget ligner dem, der kommer her nu. I løbet af en uge faldt smitten, og der er enkelte kommuner, der nu har 0 smittede. Jeg tror på, at det her hjælper, fastslår borgmesteren, der mener, det er helt afgørende at få ALLE til at forstå, at der skal afstand og afspritning til.

Ifølge John Schmidt Andersen sender kommunen næsten alle medarbejdere hjem, men vigtige funktioner opretholdes, lover han, som senere i dag deltager i et hasteindkaldt krisestabsmøde i kommunen.