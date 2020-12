Borgmester John Schmidt Andersen (V) havde kun lige sluppet det virtuelle møde med regeringstoppen, før han indkaldte kommunens krisestab. Foto: Frederikssund Kommune

Borgmester: 'Vi er slået tilbage'

Regeringen præsenterede mandag formiddag en række nye corona-restriktioner for kommuner med stor smittespredning, heriblandt Frederikssund Kommune

Frederikssund - 07. december 2020 kl. 10:59 Af Birgitte Masson

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) var mandag formiddag indkaldt til virtuelt møde med regeringstoppen. For Frederikssund Kommune kan nu tilslutte sig den kedelige statistik, nemlig at den, som en del af Region Hovedstaden, ligger et sted i landet , hvor der er størst smittespredning.

"Jeg har netop fået at vide, at alt der hedder sport lukkes ned. Bortset fra hvis det drejer sig om professionelle udøvere. Biografer og udskænkningssteder skal også holde lukket fra på onsdag," fortæller John Schmidt Andersen.

De nye corona-restriktioner vil foreløbig gælde hen over jul og nytår:

"Det er simpelthen så synd for de erhvervsdrivende, men stigningen i smittespredningen er bekymrende, så vi må gøre, hvad vi kan for at stoppe smitten. Det betyder derfor også, at de store elever skal blive hjemme fra skole, mens daginstitutionerne fortsat kan holde åbent."

'Vi har prøvet det før' "Som borgmester og kommune støtter vi naturligvis op om de nye tiltag. En god ting er, at vi stadig kan komme på kryds og tværs af landet," siger John Schmidt Andersen, angiveligt med tanke for den kommende højtid, hvor familier mødes om juletraditionerne.

"Dog skal man huske, at kommer man fra en kommune med restriktioner, og vælger at rejse til en by, der ikke har restriktioner, så må man opføre sig, som var man i den kommune, man kommer fra," siger borgmesteren, der mandag formiddag kun lige akkurat havde afsluttet det virtuelle møde med regeringstoppen, før nye krisemøder pressede sig på:

"Vi er allerede i fuld gang med indkalde til møde med krisestaben i kommunen. Men vi har prøvet det før."

I Frederikssund Kommune er der den seneste uge konstateret 79 nye smittede.

I alt er 550 personer fra Frederikssund Kommune siden pandemiens start konstateret smittede.