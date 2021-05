Det er rettidig omhu at se på brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro i forhandlingerne om store infrastrukturprojekter frem mod 2035, siger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V), der her ses klappende bag kvinden, der har lagt navn til Fjordforbindelsen Frederikssund, ved indvielsen i september 2019. Foto: Anders Ole Olsen

Borgmester: Rettig omhu at se på brobetaling

Frederikssund - 14. maj 2021 kl. 20:07 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Formand for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullbrg, kritiserer Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V), der er med i brobestyrelsen, for at have skiftet holdning til opkrævning af betaling på kronprinsesse Marys Bro.

Men borgmesterens syn på opkrævning af brugerbetaling på broen intet har at gøre med hans rolle i brobestyrelsen, påpeger John Schmidt Andersen, som iøvrigt fremhæver, at der bliver gjort et »stort fint og professionelt for at få økonomi i broen«.

- Jeg synes tværtimod, at det er rettig omhu, at der kommer en udmelding om, at det skal undersøges, hvordan det ser ud med paralleliteten og en sammenligning af, hvilke andre steder i landet, der er kommet brugerbetaling på store infrastrukturprojekter. Det var det, der skulle gøre det spiseligt, da vi sagde ja til brugerbetalingen i 2012. Men der er jo ikke kommet betaling andre steder. Der forhandles lige nu om rigtig mange milliarder kroner til store infrastrukturprojekter frem til 2035. Så skal vi ikke vente i 15 år på at komme af med brugerbetalingen, fastslår John Schmidt Andersen, der nævner, at fjordforbindelsen blev cirka 300 millioner kroner billigere end beregnet, så der nok skulle blive råd til at betale aktørerne ud, hvis kontrakten med operatøren af betalingsanlægget brydes

