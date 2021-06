Frederikssunds Venstre-borgmester John Schmidt Andersen (t.h.) er som sin borgmesterkollega og partifælle i Egedal, Karsten Søndergaard (t.v.), skufffet over, at regeringen og Folkeptingets partier først vil gå i gang med at færdiggøre Frederikssundmotorvejen i 2026. Her ses de i en selfie i begyndelsen af året på en bro over Tværvej ved Smørum under deres kampagne #Halveløsninger for en hel motorvej. Foto: Karsten Søndergaard

Borgmester: Dårlig idé at afskaffe broafgift før motorvej er klar

Frederikssund - 28. juni 2021

Regeringen og Folketingets partier har ikke sat sig ordentligt ind i konsekvenserne af at afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord i 2022, før Frederikssundmotorvejen er bygget færdig, hvilket skal i gang i 2026.

Det mener Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V), der er utilfreds med den endelige infrastrukturaftale frem mod 2035, som Folketingets partier er blevet enige om.

- Jeg er skuffet over, at Frederikssundmotorvejen skal vente fem år mere. Projektet er helt klart, så man kan bare tage fat. For hver krone, man bruger på motorvejen, vil det give det 6,4 kroner igen. Det er en rigtig god samfundsmæssig værdi, man har valgt ikke at sætte i gang endnu, sige John Schmidt Andersen, der kritiserer regeringen for at være to år om at sætte forhandlingerne i gang, så projekterne er tilsvarende længere om at blive realiseret.

Han henviser til, at borgere og virksomheder har ventet i snart 60 år på at få hurtigere og lettere adgang til hovedstaden, og at det er Frederikssund-områdets udvikling og vækst, der er på spil. Blandt andet har Haldor Topsøe planer om en ny fabrik, som uden motorvejen kan blive placeret et andet sted end Frederikssund.

Ny bro bliver flaskehals Motorvejen var oprindelig planlagt til at komme før den ekstra bro over Roskilde Fjord. Det er der en rigtig god grund til, påpeger Frederikssund-borgmesteren, som forudser, at der vil opstå store flaskehalsproblemer, når trafikken fra broen skal flette sammen med den sydgående trafik på Frederikssundsvej.

- Kronprinsesse Marys Bro giver slet ikke mening, før motorvejen er færdig. Broen er to-sporet, og når du kommer til Frederikssundsvej, er der kun ét spor. Så du havner i ingenting og kommer til at møde mange forhindringer på vejen mod København, siger John Schmidt Andersen.

Han kan dog sagtens glæde sig over, at borgere og virksomheder slipper for at betale broafgiften.

- Men de 1,1 milliarder kroner til at afskaffe brugerbetalingen kunne bruges bedre til at komme i gang med motorvejen nu, fastslår borgmesteren.

Trafikken brænder sammen John Schmidt Andersen undrer sig samtidig over, at landspolitikerne ikke har set på sammenhængen mellem de nordsjællandske motorveje. Hillerødmotorvejens udvidelse skal i gang næste år, og Frederikssundmotorvejen, der skal være med til at aflaste den, kommer først senere.

- Hillerødmotorvejen kommer til at brænde sammen i min optik. Nu vil de bare komme hurtigere afsted mod København for at holde i kø ved Allerød og Farum, siger han.

Den tidligere VLAK-regering havde Frederikssundmotorvejen med helt i toppen over prioriterede infrastrukturprojekter, og den nuværende S-regering gik til valg på det samme. John Schmidt Andersen påpeger, at Venstre stadig fastholder, at motorvejen har topprioritet, men at der må være andre partier under forhandlingerne, der har villet noget andet, mener han.

Vendespor er et lyspunkt Frederikssund-borgmesteren ser dog lyspunkter i infrastrukturaftalen, der sikrer et vendespor ved Carlsberg, så der kan komme reelt 10 minutters S-togs drift på Frederikssundbanen, idet antallet af afgange kan gå fra ni til 12 i timen.

- Det er rigtig fint for Frederikssund. Det betyder, at dem, der skal ind mod København, får flere muligheder, når to afgange ikke presser sig sammen. Det er meget bedre for mobiliteten at få spredt afgangene, siger John Schmidt Andersen, der fremhæver, at man ikke må glemme, at Frederikssund for nyligt også har fået Vinge Station.