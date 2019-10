I fremtiden skal kommunen også selv sortere bio- og restaffald. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Borgerne gør det: Nu skal kommunen også sortere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerne gør det: Nu skal kommunen også sortere

Frederikssund - 05. oktober 2019 kl. 07:25 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden barnelærdom for borgerne i Frederikssund Kommune, at bio- og restaffald skal sorteres hver for sig. Men selv om kommunen har besluttet, at borgerne skal sortere, ryger kommunens eget affald fra for eksempel rådhus, skoler, daginstitutioner og omsorgscentre i samme container, da det ikke hidtil har været obligatorisk for kommunen selv at sortere disse typer affald, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi skal også som kommune sortere på lige fod med borgerne. Det er klart. Det er helt galt, at vi ikke har gjort det, for alt andet giver ingen mening, siger formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning (S), som får opbakning til den holdning fra Venstres formand for Plan- og miljøudvalget, Jørgen Bech (V).

- Det er helt galt. Det er der ingen tvivl om. Det er underligt, at en skolelærer skal sige til børnene, at på skolen skal de bare smide det hele i samme spand, mens de derhjemme skal sortere, lyder det fra Jørgen Bech.

Fakta Borgerne i Frederikssund Kommune skal sortere deres affald i bio- og restaffald

Det har hidtil ikke været obligatorisk for kommunens egne institutioner at sortere disse typer affald

Kommunen er lige nu ved at implementere første fase af en ny ordning, så også kommunens egne institutioner kan sortere bio og rest. Et pengespørgsmål Ifølge Tina Tving Stauning, hvis udvalg sagen hører under, har det været et spørgsmål om økonomi, at kommunen ikke selv har sorteret affald i samme omfang som borgerne.

- Det koster mange millioner at indføre affaldssortering i kommunens institutioner, men der har faktisk været et stort politisk ønske om at indføre sortering i kommunen, forklarer Tina Tving Stauning.

Nye tider på vej Det stærke politisk ønske har nu givet resultat.

Første fase af en ny affaldssortering for kommunens egne institutioner er i øjeblikket ved at blive implementeret, så der i fremtiden netop skal sorteres på lige fod med borgerne.

- Vi skal tage et ansvar som kommune, og jeg er tilfreds med, at det sker nu, siger Tina Tving Stauning.

Løbende udrulning Affaldskonsulent Jacob Pedersen oplyser, at kommunen i resten af 2019 og videre ind i 2020 arbejder med at indføre det nye system, hvor der skal sorteres bio- og restaffald. I første ombæring bliver det indført i daginstitutioner for dernæst at blive udrullet på skoler, omsorgscentre og administrationscentre.

Som del af den nye strategi venter også yderligere sortering af genanvendelige materialer.