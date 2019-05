Mandag var der møde mellem borgere og Region Hovedstaden i Kulturhuset Elværket. Her gik snakken på syv nye grusgrave, regionen påtænker at etablere i kommunen. Foto: Ea Lykke Schausen

Borgere utilfredse med plan om syv nye grusgrave

Frederikssund - 21. maj 2019 kl. 04:16 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden afholdt mandag det femte ud af i alt syv møder om regionens råstofplan 2020. Denne gang blev mødet holdt i Kulturhuset Elværket i Frederikssund, og emnet var de syv grusgrave, regionen påtænker at etablere i kommunen.

- Det er regionens opgave at skaffe råstoffer til 12 år. Det er der mange holdninger til. Vi er den mest folkerige region i forhold til areal, men vi er nødt til at overholde kravene, lød det indledningsvis fra regionsrådsmedlem Peter Westermann (SF).

Under spørgetimen spurgte flere borgere, om der var regler for, hvor tæt på beboelse, der må etableres grusgrave. Det var der dog ikke et helt entydigt og nemt svar på.

- Det er der faktisk ingen lov omkring. Det er noget, der skal vurderes i hver konkret sag, men som udgangspunkt etableres det ikke tættere på end 25 meter, lød svaret fra specialkonsulent Mette Simonsen, hvilket fik flere til at grine eller komme med frustrerede opråb.

- Hvordan kan det være rigtigt, at der er en regel om, at man ikke må etablere grusgrav indenfor 100 meter af et fortidsminde, men os, levende mennesker, der er der ingen regler, lød det frustreret fra en borger, inden ordfører Nils Thorsen tog ordet:

- Mange her giver udtryk for, I synes, grænserne er for snævre. Det har I jo mulighed for at klage over, lød det i et forsøg på at lukke emnet.

- Det gør vi også, lød det prompte fra flere, inden ordstyreren måtte påpege, at tiden var ved at rinde ud, og mødet på vej til at blive hævet.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 21. maj.