Se billedserie Venstre-borgmester John Schmidt Andersen (t.v.) oplyste ved Frederikssund Kommunes svagt besøgte budgetmøde i Slangerup Idræts- og Kulturcenter tirsdag aften, at Frederikssund Byråd har givet administrationen besked på, at politikerne ikke vil have serviceforringelser, men effektiviseringer, i 2022. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Borgere blev væk fra budgetmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgere blev væk fra budgetmøde

Frederikssund - 01. september 2021 kl. 19:48 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Ingen bannere med protester. Ingen bekymrede miner. Ingen ophedede diskussioner.

Ud fra fremmødet at dømme var der ikke den store trang til at kommentere Frederikssund Kommunes budget på over tre milliarder kroner for 2022-2025 i det her kommunalvalgår, da der tirsdag blev afholdt budgetmøde for borgerne.

For selv om der var fyldt godt op af biler ude på parkeringspladsen, var folk øjensynligt kommet til Slangerup Idræts- og Kulturcenter af andre grunde.

Til budgetmødet kunne man tælle omkring 45 personer. Såvel borgmester John Schmidt Andersen (V) som S-gruppeformand Tina Tving Stauning nævnte, at de nok kun kunne få øje på fem personer, der ikke enten havde tilknytning til et parti, var ansat i kommunens administration eller kom fra en interesseorganisation.

Ubalance i budgettet Byrådet 1. behandlede den 25. august en fremskrivning af budgettet, der viser en ubalance på omkring 53 millioner kroner over de næste fire år. Politikerne vil dog ikke tage ordet besparelser i munden på nuværende tidspunkt, og der er ikke den store lyst til at hæve skatten fra de nuværende 25,8 procent. Økonomiudvalget har sendt et handlingskatalog, udarbejdet af embedsmændene, ud i offentlig høring med forslag til, hvad man kan vælge at gøre for at få udgifter og indtægter til at gå op.

- Vi har sagt til administrationen, at det ikke må være serviceforringelser. Det må kun være effektiviseringer. Så må vi se, hvad der ligger i dét, i den kommende tid, sagde borgmester John Schmidt Andersen ved budgetmødet, hvor han takkede for de høringssvar, der allerede er kommet, og huskede på, at sidste frist for at få sit besyv med er søndag den 5. september, inden de politiske forhandlinger begynder i næste uge.

Dyrere at bevare service Budgetforslaget indeholder en række økonomiske løft for at fastholde det nuværende serviceniveau. Et forslag lyder på at øge udgifterne til voksenhandicapområdet med 12 millioner kroner om året og at øge udgifterne til familieområdet med 6 millioner kroner årligt.

Ifølge kommunaldirektør Torben Kjærgaard er kommunens driftsbalance ikke robust nok til at finansiere anlægsudgifter, renter og afdrag. Der er en ubalance på cirka 53 millioner kroner over budgetperiodens fire år. Det er blandt andet det, politikerne skal gøre noget ved. Sidste år besluttede de at investere 1,2 milliarder kroner i nye anlæg frem mod 2030.

Kommunaldirektøren gjorde opmærksom på, at Frederikssund Kommune fortsætter en kraftig afvikling af kommunens langfristede gæld. I budgetperioden 2022-2025 vil der blive afdraget cirka 13 gange mere, end der bliver optaget nye lån for. Det forventes ligefrem, at Frederikssund Kommune kommer væsentligt under landsgennemsnittet for langfristet gæld pr. indbygger i løbet af budgetperioden.

Dialog med politikere Herefter fik de fremmødte mulighed for at komme i dialog med politikerne ved barborde, inddelt efter de forskellige fag- og udvalgsområder.

Jan Pedersen fra Skibby har flere gange tidligere deltaget i byrådets budgetmøder for borgerne, og tirsdag aften var han mødt op sammen med Peter Klarskov, ligeledes fra Skibby.

- Vi kommer fra den forkerte side af fjorden, så vi er nød til at holde os til, forklarede Jan Pedersen, der cykler en del og derfor er interesseret i nye cykelstier.

- Jeg synes ikke, de er nået så langt med Kulhuscykelstien ud af Jægerspris. Men jeg kan forstå, at halvdelen af cykelstien vil være færdig inden årets udgang, sagde han, der forsikrede, at han ikke er medlem af et parti, men synes, at budgetmøderne er en glimrende måde at få indblik i, hvad skattekronerne går til.

Høringssvar til budgetforslaget afgives via kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk senest den 5. september. Kommunens budget vedtages endeligt onsdag den 29. september.