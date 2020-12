Borger til politiet: Bilist kører usikkert

En bekymret borger kontaktede politiet tirsdag aften klokken 18.22.

Opringningen drejede sig om en bilist på J.F. Willumsens Vej som kørte meget usikkert, og som var ved at påkøre et helleanlæg, og der var derfor mistanke om, at føreren af bilen kunne være påvirket.