Se billedserie Ole Gosvig Olesen-Bagneux og Christina Laulund Eriksen elsker begge at læse. Nu har parret opfundet »Læst«, et brætspil for litteraturelskere. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Bognørder opfinder litteraturspil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bognørder opfinder litteraturspil

Frederikssund - 11. september 2021 kl. 05:01 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Christina og Ole mødtes på Biblioteksskolen. Nu 13 år efter har de opfundet og investeret 200.000 kroner i et spil for litteraturelskere.

Vil du med hjem og se min bogsamling?

Nogenlunde sådan fandt Christina Laulund Eriksen og Ole Gosvig Olesen-Bagneux sammen på Biblioteksskolen i København. De elsker begge at læse og er begge velbevandrede ud i litteratur.

Det er 13 år siden, de fandt sammen. I dag er de forældre til Lili og Luis på henholdsvis seks og tre år, de bor i Frederikssund, og nu har parret opfundet et brætspil »Læst« til dem, der vil dyste ud i viden om litteratur, forfattere og bøger bredt.

Klar med webshop I parrets kælder i villaen på Færgevej er et rum senest blevet fyldt med »Læst«, som Christina Laulund Eriksen og Ole Gosvig Olesen-Bagneux har fået produceret og nu sælger igennem deres nye webshop, laest.dk og via forhandlere i form af boghandlere, blandt andet flere Bog & Ide-butikker.

- Vi er selv rigtig glade for at læse bøger, og når vi spiller Trivial Pursuit er det vores favorit at trække kategorien med spørgsmål om litteratur. Derfor har vi igennem flere år leget med tanken om at udvikle et spil, hvor alle spørgsmål på den ene eller anden måde har noget med litteratur og bøger at gøre, fortæller de baggrunden for at udvikle Læst.

Fik ideen De præsenterede ideen for nogle venner nytårsaften for knapt to år siden, og vennerne mente, at det var en god ide at udvikle sådan et spil. Så mens rådhusklokkerne ringede, raketterne sprang, og der blev skålet i champagne, besluttede Christina Laulund Eriksen og Ole Gosvig Olesen-Bagneux at gøre alvor af deres ide.

- Helt enkelt har det ikke været, erkender de og nævner de mange spørgsmål, som spillet har krævet.

1056 spørgsmål - Vi har har fundet på 1056 spørgsmål fordelt i fire kategorier, og de er blevet testet på venner og bekendte. Mange andre spørgsmål er blevet kasseret undervejs, beretter Ole Gosvig Olesen-Bagneux, og Christina Laulund Eriksen supplerer med et smil:

- Hver aften igennem flere måneder fik jeg forbud af Ole mod at gå i seng, før jeg havde fundet på ti spørgsmål. Det var meget disciplineret og lidt hårdt.

Fire kategorier De mange spørgsmål fordeler sig i fire kategorier.

Der er »Forfatterliv« - som er spørgsmål om forfattere. Det er »Rundt om bogen« - der er spørgsmål om bøger. Der er »Set & hørt« - der er spørgsmål, der lidt bredere spørger ind til begivenheden omkring en bog, måske omkring filmatisering af en bog. Og der er »Læst« - hvor man får en læst en sætning eller to fra en bog og skal gætte bogen

Samtidig med spørgsmålene har spillet skullet designes fysisk med brikker og en terning og et mindst et bræt, hvor to til seks deltagere kan rykke brikkerne, så det både er sjovt, og der er rytme og konkurrence i spillet.

Rykker brikker Det er gjort, så mange felter giver et spørgsmål i en af de fire kategorier, hvor der må rykkes frem, hvis man svarer rigtigt.

Men der er også indlagt »hypnosefelter«, hvor man står på pause, hvilket ifølge Christina Laulund Eriksen og Ole Gosvig Olesen-Bagneux forhindrer, at en eller flere af deltagerne stormer for hurtigt frem.

På andre felter er det modstanderne, der må bestemme hvilken kategori, spørgsmålet skal tages fra. Her kan modstanderne vælge at give spilleren et spørgsmål i en kategori, der falder vedkommende svært.

Tager en halv time Alt i alt tager det typisk en halv times tid at spille Læst. Christina Laulund Eriksen og Ole Gosvig Olesen-Bagneux synes ikke, at et brætspil skal tage længere tid.

Så skulle spillet produceres, og billigt har det ikke været.

Har brugt 200.000 - Totalt har det kostet omkring 200.000 kroner at få spillet på gaden. Men vi har valgt at investere de penge i Læst. Det var det eller et nyt badeværelse i huset. Vi valgte Læst, siger parret.

Ole Gosvig Olesen-Bagneux har for flere år siden forladt biblioteksbranchen. Han arbejder med IT, mens Christina Laulund Eriksen indtil for nylig havde bøger omkring sig også på sit job. Hun har nu valgt at blive selvstændig ud i parrets iværksættereventyr med spillet Læst.

Iværksættere - Vi skal havde gjort spillet kendt, og vi skal have gang i salget, fortæller de to, der glade nævner, at de har solgt 500 spil de første to uger, det har været på gaden.

- Hen ad vejen vil vi også gerne videreudvikle spillet, måske med litteraturspørgsmål om bøger i forskellige genre. Hvor stort det vil udvikle sig, vil tiden vise.