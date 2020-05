Kulhuse Netværk har opstillet et boghus på Torvet i »Hullet« på Sandkærsvej i Kulhuse, så fastboende og turister kan låne bøger eller aflevere bøger, så andre kan få glæde af dem. Foto: Erik Christiansen

Boghus og biludstilling

Frederikssund - 15. maj 2020 kl. 20:45 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulhuse Netværk byder på aktiviteter og nyskabelser indenfor corona-rammerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Selv om det vrimler med mennesker i Kulhuse her under coronakrisen, har Kulhuse Netværk og Kræmmer Erik, alias Erik Christiansen, været nødt til at aflyse sommerens række af arrangementer for turister, sommerhusejere og fastboende på terrassen ved hans netop sæsonåbnede butik »Fantastiske Fund« på Torvet ved »Hullet«.

Nu ser det ud til, at der alligevel kan komme gang i nogle af aktiviteterne. I dag lørdag den 16. maj er der således biludstilling i tidsrummet klokken 10-14. Kræmmer Erik har aftalt med Peugeot i Frederikssund, at de stiller med en håndfuld biler, som folk kan komme og kigge på.

- Vi skal nødig komme i samme situation som i Skibby, hvor politiet har stoppet et lørdagsmarked. Men vi kan godt lave biludstilling, bare de sørger for, at folk respekterer, at der skal være afstand. Jeg synes, det er et skridt på vejen, fortæller Erik Christiansen, som oplyser, at der er aftaler på plads om Dyrenes Dag, kunsthåndværkermesse, førstehjælpsdag og meget mere, men at arrangementerne afventer, at sundhedsmyndighederne og statsministeren giver lov til mere.

En håndværkermesse lørdag den 23. maj med firmaer, der sælger ydelser til blandt andet sommerhusejere, bliver kun afviklet med en enkelt deltager, nemlig Frederikssund-firmaet Gidex, som vil fortælle om varmepumper.

- Når der kun er ét firma, bliver der ikke problemer med at holde afstand, påpeger Erik Christiansen.

På Torvet i »Hullet« har Kulhuse Netværk i denne uge iøvrigt opstillet et boghus, hvor man gratis kan låne en bog at læse i eller aflevere bøger, så andre kan få glæde af dem. Kræmmer Erik har desuden sat en kurv med cd'er, så man også kan hente ny musik.

- Døren er åbent 24/7, så turister og fastboende kan komme og låne en bog eller to at læse, når det er dårligt vejr - hvad vi selvfølgelig ikke håber - eller sætte sig ud i solen eller på stranden. Vi håber, at boghuset får lov til at være i fred og undgå hærværk, siger han.