Se billedserie Morten Pedersen og Mette Solveig Aksglæde satser på bæredygtige bofællesskaber i Vinge. Foto: Nikolai Rosler Jørgensen

Bofællesskaber på vej: bæredygtige i Vinge

Frederikssund - 25. august 2021 kl. 05:39 Af Af: Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Fællesskaber er et hit i disse år, det kommer vi næppe udenom.

Derfor er det heller ikke helt mærkeligt, at Frederikssund Kommune har solgt et stykke land i Vinge til selskabet Bærebo, der skaber bæredygtige bofællesskaber med træhuse, grønne tage og mijøvenlige energi- og varmeløsninger.

- Visionen er to bofællesskaber med 60-70 boliger, hvor alle kan bo, uanset om man er studerende, børnefamilie eller enlig, bare man er interesseret i et bofælleskab, siger direktør i Bærebo, Morten Pedersen.

For bedre at kunne imødekomme borgernes behov og ønsker, så holder Bærebo, over de næste tre måneder, møder med interesserede borgere, hvor alle kan komme med input til hvordan boligerne og fælleshuset skal opbygges, designes og indrettes.

Derudover er Mette Solveig Aksglæde, der bærer titlen »fællesskaber« i Bærebo, med til at sikre visionen om gode fællesskaber.

- Fællesskaber er oppe i tiden og her er det vigtigt vi er i dialog med borgerne om deres ønsker, det giver både os og de interesserede rigtigt meget, siger hun.

Forventningen er, at der vil være noget for alle.

Derfor vil der være både lejeboliger og andelsboliger i det nye boligområde, fortæller Morten Pedersen.

Ikke et kollektiv Selvom ordet bofællesskab kan få klokkerne til at ringe og tankerne til at flakke tilbage til 70'ernes kollektiver, så understreger Mette Solveig Aksglæde, at der altså ikke bliver bygget kollektiver.

- Vi oplever, at mange savner og søger de her bofællesskaber, uden at de er et kollektiv. Mange ønsker at være sammen om tingene, men samtidig at kunne trække sig tilbage og have sit eget, siger hun.

Grønt samarbejde Morten Pedersen håber, at der vil være et godt samarbejde med de andre selskaber, der bygger i Vinge, derfor havde han også møde med Vinge Gror mandag eftermiddag.

- Vi havde et godt møde med folkene bag initiativet Vinge Gror, som gør sig mange gode tanker omkring hvordan der skabes rammerne om det gode liv for de kommende beboere i Vinge, siger han.

Planerne er centreret omkring et nedlagt drivhus syd for togbanen, hvor håbet er at kommunen vil lade drivhuset indgå i den kommende vinge forening, så det kan sættes i stand og anvendes som samlingspunkt for områdets beboere og foreninger.

Der er tilsvarende planer for den gamle gård, der ligger nord for togbanen på gammel slangerupvej, hvor Bærebo har et ønske om at leje gården og anvende den til at skabe endnu et samlingspunkt.

De næste tre måneder bruges på inddragelse og derefter går byggeriet i gang.

- I bedstefald i slutningen af året, men mere realistisk til foråret, fortæller Morten Pedersen.

Næste infomøde for borgere er 26. august.