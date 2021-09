Se billedserie Frederikssund Børneteater fejrede 30 års jubilæum mandag i Kulturhuset Elværket. Her ses et udsnit af bestyrelsen fra venstre: Formand Grethe Olsen, Lone Nørregaard, Niels Fischer, Bente Nielsen og Alice Linning. Foto: Maj-Britt Holm

Børneteater og »Teater-Grethe« fejrede 30 år

Frederikssund - 21. september 2021 kl. 10:24 Af Maj-Britt Holm

Hvis man er under 30 år og vokset op i Frederikssund, er det nærmest utænkeligt, at man ikke på ét eller andet tidspunkt i sin opvækst har set en børneteaterforestilling med enten skolekammerater eller børnehavevenner.

Frederikssund Børneteater fejrede mandag sit 30 års jubilæum med reception, hvor der blev serveret lagkage, drømmekage, vin og kaffe i Kulturhuset Elværket, der danner ramme for mange forestillinger.

Samtidig var det Grethe Olsens 30 års jubilæum som formand for foreningen, der i 1991 blev udskilt fra Frederikssund Teater for at gøre det mindre kompliceret at håndtere regnskaberne.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Jesper Wittenburg (S), holdt tale ved mandagens reception, hvor han kaldte Grethe Olsen, der også er formand for de voksnes teater i Frederikssund Teater, for »Teater-Grethe«.

I Frederikssund Børneteater har der i årenes løb været spillet 1200-1500 forestillinger for børn og unge, først i den gamle Frederikssund Kommune, og siden 2007 også i Slangerup, Jægerspris og Skibby.

- Ja, der er blevet slæbt nogle kasser. Vi er med til at hjælpe teatrene, når de stiller op før en forestilling, fortalte Bente Nielsen, bestyrelsesmedlem i Frederikssund Børneteater siden 2014, ved receptionen.

- Ja, og vi servicerer med kaffe, fastslog Lone Nørregaard, som har været med i bestyrelsen siden 2010.

Det hele udsprang i lærermiljøet omkring den daværende Oppe Sundby Skole, idet entusiastisk lærere og pædagoger brændte for at give børn tilbud om at opleve fortællinger i teaterform. Dengang købte skolerne forestillinger til deres klasser. I dag er det næsten kun daginstitutioner, der har budget til at købe foreningens billetter til børnene, og så selvfølgelig familierne til navnlig de stykker, som opføres i weekenden.

Frederikssund Kommune har fra i år fået Parkteatret som kommunalt egnsteater, som er dygtige til at nå skolebørnene, mens børneteaterforeningen sørger for de små - og søger tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til at nedbringe billetpriserne.

Bestyrelsen deltager hvert år i den landsdækkende børneteaterfestival, hvor de ser forestillinger og beslutter, hvad der skal købes hjem til den kommende sæson. Derfor har de også et fint netværk i den danske børneteaterverden, og der var således besøg, hilsener og gaver i form af billetter fra andre teatre til jubilarerne ved receptionen.