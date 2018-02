Børnene trives bedre og bedre

Flere og flere børn er glade for at gå i børnehave i Frederikssund Kommune. Det viser den seneste børnetrivselsundersøgelse, som kommunen har foretaget i slutningen af 2017 i perioden den 20. november-11. december, skriver Frederiksborg Amts Avis.

91 procent af børnene i alderen 4-6 år siger, at de er glade for at gå i børnehave. Det er en stigning på tre procent i forhold til 2016, hvor resultatet lød på 88 procent. Det er desuden en stigning på seks procent siden 2015. 6 procent af børnene har svaret, at de ikke er glade, mens 4 procent har svaret »Ved ikke«.

- Det er rigtig godt at se, at trivslen er stigende, og at børnene har det godt i børnehaverne. Det er vi selvfølgelig glade for. Det fortæller noget om den gode indsats, der bliver gjort ude i institutionerne, siger formand for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen (B).