Børnehus i Vinge kan blive virkelighed i 2024

Der er nu så mange boliger på vej til Vinge, at etableringen af et børnehus bør fremrykkes, fremgår det af notat

Frederikssund - 23. maj 2021 kl. 08:16

Set over en bred kam er der flere institutionspladser, end der institutionsbørn i Frederikssund Kommune.

Men fordelingen er ujævn, og flere steder er der overkapacitet.

Til gengæld er der - trods omdannelsen af Kølholm i Frederikssund Syd til børnehus - udsigt til mangel på institutionspladser i den sydlige del af Frederikssund.

Det skyldes både den igangværende udvikling i børnetallet og ikke mindst udviklingen i Vinge, hvor der nu for alvor ser ud til at være interesse for at opføre boliger og flytte til området.

Ikke blot er små 200 almene boliger på vej.

Fabulas har således købt to storparceller, hvor der skal opføres cirka 100 andelsboliger,

Bærebo har indgået købsaftale på en storparcel vest for Deltavej i Deltakvarteret, hvorpå de vil opføre 60-80 boliger med fælleshuse., mens Innovater har købt en parcel syd for Vinge Station. Her indeholder projektforslaget en dagligvarebutik på 1200 kvm. i stueplan og 42 boliger fra 1. til 5. etage.

"Det er jo en positiv historie i sig selv, at der nu sker den udvikling i Vinge. Det betyder, at den institution, der har været planlagt opført mellem 2025 og 2030 i stedet kan - og bør - fremrykkes til 2024," lyder det fra Maria Katarina Nielsen (R), formand for opvækstudvalget i Frederikssund Kommune.

I forvejen er der i år afsat 7,2 millioner kroner til ombygninger eller indkøb af pavilloner, der skal tage toppen af dét pres, der er på institutionerne i Frederikssund syd.

"Vi ser på, hvordan vi bedst muligt løser udfordringen ved at kigge på forskellige løsninger herunder ombygning og knopskydning på eksisterende børnehuse," konstaterer hun.

Ikke jævnt fordelt I et notat, Opvækstudvalget er blevet præsenteret for, fremgår det, at der er en række steder er overkapacitet.

Kapacitetsudfordringen i Frederikssund Syd kan ifølge administrationen løses i 2021, og "og administrationen ser også i de følgende flere muligheder for at løse kapacitetsudfordringen i Frederikssund Syd:

Det kan blandt andet ske ved at:

- anvise pladser i Frederikssund Nord, således som det i et vist omfang allerede sker i dag

- gennemføre mindre kapacitetsudvidelser (til- og/eller ombygninger i eksisterende børnehuse) i Frederikssund Syd, især til 0- 2-årige i de kommende år

- fremrykke institutionen i Vinge. Baseret på den seneste befolkningsprognose er det Center for Børn og Skoles vurdering, at der er børn nok i Vinge til en bæredygtig daginstitution allerede i 2024.

Notatet indeholder dog også en formulering, der kan vise sig at blive kontroversielt:

"På sigt vil der desuden være behov for at drøfte den merkapacitet, der er i dagtilbud i de øvrige geografiske områder i kommunen," hedder det således.

Den diskussion ønsker Maria Katarina Nielsen ikke på nuværende tidspunkt at gå ind i, da hun ikke genopstiller til det kommende kommunalvalg.

"Der er nogle strategiske, politiske overvejselser, man skal gøre sig. Og her vil det være rigtigst, at det er det kommende byråd, der får mulighed for at prioritere. Det drejer sig blandt andet om nogle strukturellle overvejelser, hvor man kan ændre optageområder. Det drejer sig også om forholdet mellem på den ene side nærhed i forhold til hjem, institutioner og skole, og på den anden side den bygningsmæssige egnethed på lidt længere sigt og muligheden for at skabe et fundament for et robust, pædagogisk og fagligt udviklende tilbud. Men det må være en diskussion, der tages i det nye byråd," konstaterer hun.