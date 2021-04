Børnefamilie sover på en ny måde: Svæv i træerne og se nattehimlen gennem et myggenet

Christian og Maja Henningsen og deres to piger Astrid og Liv lagde livet om og flyttede fra et parcelhus i Ølstykke til kollektivet på Svanholm for et år siden. De indvier Svanholms nye tiltag. Fem trætelte der svæver i træerne. Sådan en overnatning kan besøgende nu booke - og der er oversejl til, der kan trækkes over, i fald vejret et dårligt. Foto: Henrik Helmer Petersen