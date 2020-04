Børn vendte tilbage til beskidt skole

Elever og lærere mødte onsdag morgen op til en »svinesti« på Ådalens Skole i Frederikssund, skriver Ekstra Bladet, der fortæller, at skolen umiddelbart ikke er blevet gjort rent, siden de forlod skolen for en måned siden.

Ifølge Ekstra Bladet, der har talt med en ansat, som af hensyn til sit job ikke vil fremstå med navn, mødte børn og voksne op til borde fyldt med støv, store nullermænd i hjørner og under møbler, gamle madpakkerester og pletter.

Det skulle have været så voldsomt, at enkelte ansatte ikke ville lukke 150 elever fra 2. klasse indenfor på skolen ifølge avisens kilde, før der var blevet gjort rent, hvilket skete i løbet af formiddagen.

Snavset skulle dog ikke have noget med coronavirus at gøre. Men i Frederikssund Kommunes skoleafdeling bifalder børne- og skolechef Paw Holze Nielsen, at lærere holdt eleverne væk fra beskidte lokaler.