Se billedserie Omkring 200 elever fra Trekløverskolens afdeling Falkenborg sang fredag formiddag foran Sillebroen Shopping i Frederikssund for at sprede glæde som led i Skolernes Sangdag. Foto: Anne-Mette Bruun

Send til din ven. X Artiklen: Børn spredte glæde med sang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn spredte glæde med sang

Frederikssund - 23. marts 2018 kl. 18:21 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I anledning af Skolernes Sangdag gik hele indskolingen fra Trekløverskolens afdeling Falkenborg - elever, lærere og pædagoger - på gaden fredag formiddag for at synge, og dermed fik forbipasserende mulighed for at høre Frederikssund største børnekor med cirka 200 elever. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De foregående år har de sangglade elever sunget for pendlerne på Frederikssund Station med tilladelse, men det sagde DSB nej til i år, så børnekoret sang i stedet i cirka 10 minutter foran Sillebroen Shopping, oplyser musiklærer Anne-Mette Bruun fra Trekløverskolens afdeling Falkenborg.

På programmet var »I østen stiger solen op« og de nyere sange »Giv mig en knuser« og »Kærlighedskanon« som alle blev sunget to gange af eleverne, der går i 0., 1., 2. og 3. klasse samt en lille modtageklasse.

- Forældre og bedsteforældre havde opsnuset, at vi ville være der, og det er en fantastisk oplevelse at høre så mange børn synge. Man kan ikke lade være med at blive lidt rørt. De er så søde, og hver fugl pipper med sit næb. Men idéen er også at komme ud og sprede glæde og en god stemning, siger Anne-Mette Bruun.

Bagefter gik turen tilbage til skolen, hvor de via en computer deltog i »Danmarks største børnekor«, idet elever fra flere tusinde skoler samledes på internettet for at synge de samme otte sange, blandt andet »I østen stiger solen op«, godt hjulpet på vej af Musiklærerforeningens lifestreaming fra Hillerød.

- Det her skal give eleverne en oplevelse af, at vi er alle en del af noget større. Man skal forestille sig, at man sidder på en sky og kigger ind ad vinduerne på skolerne over hele landet, så synger vi de samme sange, forklarer musiklæreren, som mener, at det var femte gang, at Falkenborgskolen deltog i Skolernes Sangdag.