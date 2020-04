Se billedserie Myndighedernes restriktioner blev fulgt til punkt og prikke, da 28-30 børn fra Børnehuset Savannen i Skibby og deres pædogoger siddende på en græsbakke så Erik Olsen opføre dukketeaterforestillingen »Lidt af hvert« på legepladsen. Foto: Maj-Britt Holm

Børn skal se teater trods coronakrise

Frederikssund - 24. april 2020

I denne coronatid er kulturlivet lagt ned af aflysning på aflysning - ingen ved, hvornår det kan genoptages.

Så det var et lyspunkt, da 28-30 børn i alderen ét til fem år med rumperne godt placeret på en halvcirkelformet græsbakke torsdag formiddag fik serveret en teateroplevelse, da Olsens Teater kiggede forbi og spillede dukketeater under åben himmel på Børnehuset Savannens legeplads. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med nyvaskede hænder blev børnene placeret i mindre grupper, adskilt fra hinanden, så alt foregik efter myndighedernes restriktioner for at undgå smitte. Ovenfra var der lærkesang og nådigt solskin, mens skuespiller Erik Olsen, som gennem mange år har været tilknyttet Riddersalen i København, opførte »Lidt af hvert« om hanen, der havde samlet æbler, som han delte med hesten, anden og alle de andre dyr.

- Det var så fint. Det passede lige, lød vurderingen fra »teaterdirektør« Jette Kjærulf, leder af Børnehuset Savannen, da cirka 45 minutters teaterforestilling var slut, og børn og voksne i små grupper gik tilbage til daginstitutionen med afstand mellem sig for at spise madpakker ved frokosttid.

Teater med kort varsel Arrangementet kom i stand, da Grethe Olsen, der er formand for Frederikssund Børneteater, ringede onsdag til Jette Kjærulf for at høre, om børnehuset ville tegne sig for en forestilling i februar 2021.

- Jette var hurtig til at sige: »Jeg troede, du ringede for at sige, at I ville komme og spille teater for os«. Så tog det ene ord det andet, og da jeg ringede til Erik Olsen, var han klar til at spille i dag, forklarede Grethe Olsen, der oplyste, at både hun og Erik Olsen begge skulle have været til den store børneteaterfestival i Holbæk i denne uge, hvis ikke den var blevet aflyst.

Rygtet om teaterforestillingen spredte sig hurtigt, så da Grethe Olsen for en god ordens skyld ringede for at høre børne- og skolechef Paw Holze Nielsen, Frederikssund Kommune, om det var i orden at spille børneteater i en coronatid, var han straks med på idéen og tilbød at bidrage med kommunale kroner for, at der også kan blive spillet teater i andre af kommunens børnehuse.

- Så en sproglig misforståelse fører nu til i alt seks børneteaterforestillinger, alt sammen under åben himmel. Pludselig er der lys. Solen skinner. Det gør livet mere sjovt. Mit humør stiger gevaldigt, berettede Grethe Olsen, som har ærgret sig over, at børneteaterforeningen har måtte aflyse fem-seks forestillinger i løbet af foråret på grund af corona-situationen, men som forsøger at flytte teateropførelser til næste sæson, som hun også er i fuld gang med at planlægge.

Teater er en øjenåbner Men hvorfor er kultur så vigtig, at små børn kan have gavn af at se et teaterstykke?

- Alt kultur er lukket ned. Man bliver pludselig sulten efter at gå i teatret, i biografen, til en koncert - Netflix er eksploderet. Teater har det med at være en øjenåbner, hvordan kan det være at...? Det får én til at tænke over tingene, også børnene, forklarede Grethe Olsen.

Kunstnernes opgave er dog ikke at fortælle folk, hvad de skal mene og tro, påpegede Erik Olsen.

- Vi skal ikke sige noget med løftede pegefingre, det lader vi andre om, smilede han.

I den kommende tid bliver det børn og voksne i Børnehuset Slotsgården i Jægerspris, som får besøg af Olsens Teater, som også lægger vejen forbi Elværket i Frederikssund og Slangerup.

- Der vil sikkert være nogen, der siger: Hvordan kan det være det ikke er os, der får lov til at se teater? Det må vi så råde bod på, forklarede Grethe Olsen.