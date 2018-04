Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet har i samarbejde udviklet nyt et undervisningsmateriale til kommunens folkeskolelever, så de kan lære, hvordan man bygger en bro fra start til slut i takt med byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Vejdirektoratet

Børn skal bygge bro i skoletiden

Frederikssund - 14. april 2018 kl. 05:30 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet har netop præsenteret et nyt undervisningsmateriale til kommunens folkeskoler, hvor elever kan lære om byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det nye undervisningsmateriale henvender sig til elever fra 3.-10. klasse, og kommunes folkeskolelærere kan nu tilmelde deres elever til projektet, hvor de får mulighed for at trække i de hvide kitler og prøve kræfter med at bygge fundament til en bro.

Undervisningen, der er en del af et projekt, som startede sidste år, består af et halvdagsbesøg på Fjordforbindelsens infocenter i Frederiksund, hvor eleverne får en rundtur på byggepladsen og derefter skal i laboratoriet for at lege med beton.

- Vi er nu gået skridtet videre, og nu skal eleverne stifte bekendtskab med beton og lave bropiller, ligesom de også er ved at lave ude på byggepladsen i øjeblikket, fortæller matematikonsulent i Frederikssund Kommune, Rolf Verner Jensen, der har været med til at udvikle undervisningsmaterialet, og tilføjer:

- Det er vigtigt, at der kommer flere »åben skole«-tilbud, og det her er en mulighed for eleverne for at få set et stort infrastrukturprojekt i nærområdet og samtidig selv få hænderne helt ned i bolledejen, siger Rolf Verner Jensen

