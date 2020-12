Screendump fra den nye hjemmeside, hvor der samles ind til Maria From Jakobsens børn og stilles en dusør i udsigt for oplysninger, der kan føre til, at hun findes.

Børn i drabssag får støtte

Familien til det formodede drabsoffer Maria From Jakobsen langer ud efter Frederikssund Kommune over manglende økonomisk hjælp til børnene. Det har fået kommunen til at svare tilbage: 'Vi støtter børnene og familien, i det omfang der er muligt'

Frederikssund - 28. december 2020 kl. 10:58 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Sagen om det formodede drabsoffer Maria From Jakobsen fra Frederikssund har rystet mange borgere, hvor også tankerne er gået til hendes børn og øvrige familie.

Nu har Maria From Jakobsens pårørende udlovet en dusør for oplysninger, der kan føre til fundet af hende. Samtidig har de startet en indsamling, der skal komme hendes to børn til gode, for de nåede kun at få meget lidt med fra huset, da resten af deres ejendele indgik i efterforskningen.

På en nyoprettet hjemmeside http://mariafromjakobsen.dk/ skriver familien blandt andet som årsagen til indsamlingen: 'Frederikssund Kommune har mildest talt ikke haft travlt med at bidrage økonomisk til varetagelsen af børnenes tarv efter Maria From Jakobsens forsvinden'.

Og det har fået kommunen til at reagere:

"Det er en meget ulykkelig sag, som selvfølgelig berører alle dybt. Fra kommunens side følger vi sagen tæt, og støtter børnene og familien så godt vi kan, inden for de rammer der er. Vi følger også fremadrettet sagen, og vi vil løbende iværksætte den nødvendige støtte til børnene," udtaler chef for Center for Familie og Rådgivning, Søren Ethelberg i en pressemeddelelse.

Den kommer, noget usædvanligt, efter at sagen på de sociale medier har givet anledning til, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt kommunen støtter op om familiens børn.

Da der er tale om konkrete personsager, kan kommunen ikke oplyse yderligere om sagen.

