Se billedserie Borgmester John Schmidt Andersen (V) og byrådsmedlem Ole Frimann Hansen (SF) i dialog med borgerne ved en planche med illustration af Vinges centrum og grønne områder. Foto: Frederikssund Kommune.

Blomstrende ideer til Vinges fremtid

Frederikssund - 13. oktober 2021 kl. 11:41

Frederikssund: Spiselige alléer, pluk-selv blomstermarker og mulighed for dyrehold. Ideerne var mange, da Frederikssund bad borgere komme med forslag til Vinges udvikling.

Tirsdag aften havde Frederikssund Kommune inviteret til borgermøde om den videre udvikling i Vinge, og omkring 80 borgere mødte op med ideer og forslag.

Blandt de mange ønsker til byens grønne områder, det såkaldte grønne hjerte var ting som en dirt track bane (naturbane) til mountainbikes, spiselige alléer og byskove, rekreative søer, pluk-selv blomstermarker og mulighed for dyrehold.

Ønskerne til byens centrum gik på kulturelle samlingssteder, dagligvarebutikker, wifi, p-hus med ladere til elbiler og et kultur- og aktivitetshus.

En af de fremmødte, Bjarke Hesbjerg fra Snostrup, nævnte ønske om forskelligartet arkitektur, skaterbane, skulptur og klatrevæg. Han understregede at det er vigtigt, at Vinge ikke udvikler sig som mange andre byudviklingsområder.

Ikke en pølsefabrik - Vinge skal ikke være en beboelsesmæssig pølsefabrik med ens huse. Man får ikke en by bare ved at bygge boliger. Hvis Vinge skal være interessant om 50 og 100 år, er det vigtigt, at byen rummer forskellige mennesker i forskellige boliger med eget særpræg, så byen får sin egen identitet.

- Man skal holde fast i visionen om en by baseret på fællesskaber, og det er vigtigt, at byen udvikles i samarbejde med både beboerne i de omkringliggende bysamfund og de nye beboere i Vinge, uddyber Bjarke Hesbjerg sine ideer i en pressemeddelelse udsendt af Frederikssund Kommune.

Ny udviklingsplan Borgermødet blev holdt i forlængelse af, at Frederikssund Byråd i august vedtog en ny udviklingsplan for Vinge. Næste skridt er at få omsat tankerne i planen til virkelighed. Det var med rod i det, at kommunen havde inviteret interesserede borgere til at komme med forslag og ideer til udviklingen af såvel byens centrum som de grønne område, det grønne hjerte.

- Det er en ambitiøs udviklingsplan, vi har vedtaget. Vi vil gerne høre jeres ideer til, hvad udviklingen i Vinge skal byde på, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V), da han bød velkommen til mødet.

Boliger på vej Herefter præsenterede Vinges projektleder, Dennis Ravn, en status for den aktuelle situation i Vinge. Her kunne deltagerne høre, at Domea nu er gået i gang med at forberede det første byggefelt til deres byggeri af i alt 198 almene boliger. Sidst på året går Fabulas i gang med etableringen af deres 100 grønne fællesskabsboliger, og til næste år begynder Innovater og Bærebo byggeri af flere hundrede boliger samt en dagligvarebutik, apotek og café.

By med særpræg Efter den indledning blev snakken givet fri, og deltagerne kunne tale med både repræsentanter for kommunens administration samt med de byrådsmedlemmer, der deltog i mødet. Og der kom hurtigt gang i produktionen af de gule post-it-sedler, hvor fremmødte kunne komme med forslag til indhold og funktioner i byens centrum og det grønne hjerte.

John Schmidt Andersen rundede mødet af med at love, at kommunen og politikerne tager ideerne med hjem og samler det hele i et idekatalog, som man vil bruge i det videre arbejde med udviklingen af Vinge.

