Bliv klogere på når fisk skifter levesteder

Nogle fisk, som for eksempel den danske havørred, skifter levested i løbet af dens liv, og man siger, at de migrerer. De bliver født oppe i et vandløb, svømmer senere ud i havet, hvor de spiser sig store og stærke for så senere at vende tilbage til vandløbet igen og lægge deres æg i grusbunden. Denne livsform er sårbar, da den forudsætter, at der er fri passage for fiskene og gode livsbetingelser både i vandløbene og i opvækstområderne i havet, og det er for at skærpe opmærksomheden på dette, at man afholder World Fish Migration Day over hele verden den 21. april.