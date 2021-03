Bliv en del af Torben Jarlstrøm Clausens papirklipunivers

"Jeg kan fornemme, at figurerne er i papiret, men på det tidspunkt er de triste. De er uforløste og har noget i deres liv, som nager dem. Efter at have fået en hånd fra saksen, er de alle klippet fri og færdes nu glade i vores mangfoldige verden", siger Torben Jarlstrøm Clausen, som fortæller, at netop det er forklaringen på, at alle hans klippede eksistenser smiler og er glade.

Ved onlineworkshoppen får deltagerne - under papirklipperens vejledning - mulighed for selv at selv at sætte saksen til papiret og forløse deres helt egne klippede eksistenser. Deltagerne oplever det allerbedste ved at klippe i papir - nemlig øjeblikket, hvor papiret foldes ud og magien opstår. Deltagerne behøver ikke at have særlige erfaringer med at klippe i papir for at kunne deltage. De skal blot sidde klar ved skærmen med saks og papir.