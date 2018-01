Biograftur har givet kunder p-bøvl

Flere biografkunder i Sillebroen Shopping har fået uretmæssige parkeringsbøder. Foto: Casper Suk Thorlacius

Frederikssund - 04. januar 2018 kl. 04:43 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kunder og gæster hos biografen kan få op til fire timers gratis parkering. Sådan skriver Apcoa Parking, der driver parkeringshuset i Sillebroen Shopping i Frederikssund på sin hjemmeside. Alligevel har en række gæster i Nordisk Films biograf i shoppingcentret modtaget bøder for deres parkering i centret, selv om de havde været i biografen og fået udleveret en voucher, der giver adgang til længere tids gratis parkering i kælderen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På Facebook-siden »Frederikssund - Vores kommune« skriver en række biografgæster om deres oplevelse, som gav dem en del unødigt bøvl med at kontakte Apcoa.

For selv om biografgæsterne skriver, at de efter henvendelse til Apcoa har fået annulleret deres p-bøder, er flere alligevel frustreret over forløbet.

- Jeg blev da rigtig irriteret, da jeg åbnede brevet fra Apcoa, og jeg så, at det var en bøde. Jeg vidste, at jeg havde gjort, som jeg skulle, for at parkere længere, så jeg skrev til dem med det samme, siger Michelle Winnicki fra Ølstykke.

Hun roser Apcoa for hurtigt at annullere afgiften, men hun ærgrer sig alligevel over, at det overhovedet kom så langt.

- Det er jo aldrig sjovt at få en parkeringsbøde, og det er da irriterende, at jeg selv skulle bruge tid på at få bøden annulleret, siger hun.

Også Lea Normand Nielsen fra Frederikssund har prøvet at få en parkeringsafgift, selv om hun også havde en voucher fra biografen.

I en mail til Frederiksborg Amts Avis skriver Apcoa følgende:

- Såfremt vi kan se, at parkanten har forsøgt at anvende systemet korrekt, men alligevel har lavet en brugerfejl, vil vi som udgangspunkt annullere opkrævningen. Enkeltstående fejl kan vi beklageligvis ikke helt undgå, da der vil kunne ske tekniske udfald på alle tekniske installationer. Om det er tilfældet, undersøger vi selvfølgelig ved den enkelte henvendelse fra bilisten - i sådanne tilfælde annulleres en opkrævning. Vi undersøger løbende vores systemer for, om der skulle være systemfejl. Det er ikke vores opfattelse, at der er generelle systemfejl på Sillebroen.