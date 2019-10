Se billedserie Formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (t.v.), fortæller eleverne i 8.d på Slangerup Skoles afdeling Kingo og deres lærer, Camilla Stuer Lauridsen, at de har vundet førstepræmien, en biograftur for hele klassen, fordi de besøgte fleste stande på Campus XL dagen i september. Foto: Frederikssund Kommune.

Bio og burger for indsats på campusdag

Frederikssund - 10. oktober 2019

Eleverne i to 8. klasser i Frederikssund Kommune blev torsdag overrasket med besøg af repræsentanter fra Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, der kunne fortælle, at de har vundet en præmie i en konkurrence i forbindelse med Campusdagen for nylig.

På Campus XL-dagen kunne eleverne deltage i en konkurrence om at indsamle armbånd. Et besøg på en firmastand udløste et armbånd, og 8.d på Slangerup Skoles afdeling Kingo havde samlet 447 armbånd, hvilket udløste en førstepræmie i konkurrencen: En tur i biografen for hele klassen, som formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard (V) fik æren af at afsløre.

På andenpladsen kom 8.y fra Trekløverskolens afdeling Marienlyst i Frederikssund, som havde indsamlet i alt 421 armbånd, hvilket hav dem andenpræmien, en tur på Burger King for hele klassen.

Campusdag XL er lavet for at give elever i grundskolen, elever på Campus Frederikssund og de lokale virksomheder en mulighed for at møde hinanden på en uformel måde. Flere end 100 uddannelsesretninger og mere end 30 lokale virksomheder stod den 13. september i år klar til at møde de mange unge 8. og 9. klasseelever samt elever, der allerede går på Campus Frederikssund, for at få en snak om uddannelse, praktikpladser, karrieremuligheder og meget mere.

Dagen er skabt i projektet FUEL, der arbejder for at få flere unge til at begynde på og gennemføre en erhvervsuddannelse. FUEL er et partnerskab mellem TEC, SOSU H, U/NORD, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune.