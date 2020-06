Anne Karin Broberg er skuespiller. Lukas Birch (i midten) er både skuespiller, tekstforfatter og revydirektør. Og Christian Dahlberg står for musikken, når en ny jægersprisrevy får premiere til januar. Foto: Mathias Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Billetter til salg til godt grin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billetter til salg til godt grin

Frederikssund - 26. juni 2020 kl. 14:09 Af Henrik Helmer Petersen Jægerspris Revyen spiller igen den 29. januar til den 21. februar 2021, og billetsalget er begyndt. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fortæller Lukas Birch, der er revyens direktør.

- Jeg tror, jeg har det som mange andre danskere. Vi trænger til at grine. Og jeg lover, at folk får lov at grine, når tæppet går til Jægerspris Revyen 2021, siger han.

Lukas Birch er kendt som landets vel nok yngste revydirektør. Han tabte allerede i en alder af fem år sit hjerte til revygenren. En genre der ellers normalt primært går i hjertet på den ældre generation.

Som 17-årig satte han sin første revy op, og Jægerspris Revyen har været en årlig tilbagevendende begivenhed siden.

Lukas Birch glæder sig over, at det også til Jægerspris Revyen 2021 er lykkedes at samle det, han kalder et stjernehold.

- Et stjernehold både på-, bag- og ved siden af scenen, understreger han og fortæller:

- Anne Karin Broberg, Danmarks skønneste kvinde har sagt ja til endnu en sæson på de skæve brædder i Jægerspris. Bag tangenterne finder vi igen den fantastiske Christian Dahlberg, der i 2021 får titlen "orkesterleder". Orkesteret består godt nok kun af ham selv, men fint skal det lyde, ler Lukas Birch.

Han glæder sig over, at det også på ny er lykkedes at engagere Michel Castenholt som instruktør. Lukas Birch træder også selv op på scenen.

Jægerspris Revyen 2021 spiller på Jægerspris Amatørscene, og billetter kan købes på www.jas-teater.dk.