Billedserie: Spritbilist endte fastklemt i grøft

Lørdag klokken 09.22 modtog politiet en anmeldelse om, at en mand sad fastklemt i en bil på Skovnæsvej ved Færgelunden i Jægerspris. Manden var kørt i grøften, hvor han havde ramt et træ. Da patruljen ankom viste det sig, at være en 55-årig mand fra lokalområdet, der sad i bilen, og betjentene fik mistanke om, at manden var påvirket af alkohol.