Se billedserie Innovationsminister Sophie Løhde (V) var mandag på besøg på Bofællesskabet Lykke Marie for at se, hvordan stedet benytter velfærdsteknologier i praksis. Foto: Allan Nørregaard

Billedserie: Minister på hjemmebesøg

Frederikssund - 08. april 2019 kl. 17:20 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var tid til både FaceTime-opkald og selfies, da innovationsminister Sophie Løhde (V) mandag besøgte den socialpædagogiske arbejdsplads Bofællesskabet Lykke Marie i Slangerup, et hjem for unge voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser.

Her arbejdes der for, at beboerne skal have så aktivt et ungdomsliv som muligt og der er fokus på at støtte dem til at kunne kommunikere bedst muligt trods deres handicap, der blandt andet betyder, at beboerne ikke har verbalt sprog. Det gør man især ved hjælp af digitale hjælpemidler, og det var tilsyneladende noget, der gjorde positivt indtryk på ministeren.

- Jeg går glad og opmuntret herfra. Det her er jo et fantastisk eksempel på, at digitale hjælpemidler er et vigtigt supplement til at give udtryk for følelser, tanker og behov, og det kan langt mere, end de kort, man førhen har brugt, lød det fra ministeren, da hun efter et par timer forlod stedet.

Formand for Socialpædagogernes Landsforbund, Benny Andersen havde netop inviteret ministeren på besøg, fordi han ønskede at vise hende, hvordan velfærdsteknologien kan spille sammen med socialpædagogikken, der hvor det sker.

Velfærdsteknologi er teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med en eller flere ydelser og produkter, eksempelvis midler, der kan hjælpe beboerne på Lykke Marie til nemmere at kommunikere - både med personalet og familie.

- Vi bliver nemt bange for teknologien, men her har vi en faggruppe, der tager den til sig og tænker den ind i deres faglighed, så de bliver den røde tråd, der får teknologien til at åbne op for flere muligheder for beboerne. Det synes jeg, er stærkt, lød det fra formanden.

- Vi ville gerne vise ministeren, at velfærdsteknologi er en god ting, som er godt for Finansministeriet at investere i, fortsatte han.

