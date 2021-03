Se billedserie Bo og Mette Willadsen ejer Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde. De er anden generation Willadsen til at køre stedet, der i år fylder 40 år. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billedserie: Fra lille motormotel til fint slotshotel

Meget er sket, siden Skjalm Hvide Hotel slog dørene op for første gang for 40 år siden.

Frederikssund - 12. marts 2021 kl. 07:42 Af Ea Lykke Schausen

Med de røde mursten og den bredde indgangstrappe udgår slottet centrum for Skjalm Hvide Hotel, der fordeler sig over flere bygninger i hjertet af Jørlunde. Og selvom slottet først blev en fast del af hotellet for 27 år siden, har hotellet i hele 40 år nu åbnet dørene for gæster fra nær og fjern.

"Hotellet her startede som et sted, hvor de tyrkiske arbejdere fra stolefabrikken kunne bo i hverdagene. Og den hjemlige hygge, der var i højsædet helt fra start, er stadig det, vi betragter som vores force den dag i dag," fortæller Bo Willadsen, medindehaver af Skjalm Hvide Hotel.

Vokset op på hotellet Personligt føler Bo Willadsen sig i særdeleshed hjemme på hotellet. Hans forældre købte stedet i 1981, da han var blot syv år gammel, og siden da har han haft sin faste gang på hotellet.

"Vi boede i Skænkelsø lige ved siden af Jørlunde, da det daværende Jørlunde Motel kom til salg, og mine forældre ret impulsivt købte det. Så kan jeg huske, vi gik rundt og renoverede stedet, og da vi åbnede som Skjalm Hvide Motormotel, var det min opgave at fylde øl- og vandrummet, og så tjente jeg lidt på det," fortæller han om barndommen på hotellet, der kort tid efter åbningen blev omdøbt til Skjalm Hvide Hotel, det navn, stedet stadig bærer i dag.

Selvom Bo Willadsen med egne ord er vokset op på hotellet, var det dog ikke lig med, det blev forventet af ham, at han en dag selv skulle stå som indehaver af stedet. Men da han var 25 år gammel, stod han for driften af stedet, og i 2004 overtog han hotellet sammen med sin kone, Mette Willadsen.

Aldrig hotelbranchen For Mette var det en spændende omvæltning at skulle ind i hotelbranchen, som hun greb med åbne arme, fortæller hun. Det til trods for, erhvervsøkonomen aldrig havde forestillet sig, at det var en branche, hun skulle bevæge sig ind i.

"Det var jo meget anderledes end det, jeg kommer fra, og jeg havde nok ikke lige set mig selv ende her. Men jeg synes, det virkede som en sjov udfordring, og så betød det også, vi kunne arbejde sammen. Og i dag synes jeg jo, det er dejligt, vi gjorde det," fortæller hun om beslutningen, som parret tog, da de havde kendt hinanden i blot halvandet år.

"Det gik nok lidt hurtigt, men sådan var vores forhold helt fra start af. Da vi havde kendt hinanden i 14 dage, satte Bo et skab op i mit hjem, for så var der plads til, han kunne flytte ind," fortæller Mette Willadsen og smiler.

"Tingene går som udgangspunkt stærkt i vores familie," tilføjer Bo Willadsen.

Et hjem for håndværkere Også for hotellet er tingene gået stærkt de sidste 40 år. Da familien Willadsen købte og døbte hotellet Skjalm Hvide Hotel, bestod stedet blot af 21 værelser, primært brugt af håndværkere i hverdagene. Siden er stedet blevet udvidet og omfatter nu 64 værelser, herunder to suiter og to ferielejligheder, fordelt over både det oprindelige hotel, Slottet og som noget helt nyt, den gamle Købmandsgård. Og mens mere end halvdelen af stedets omsætning nu er baseret på konferencer og fester i weekenderne, er det stadig et hjem for håndværkere i hverdagene, fortæller Bo Willadsen.

"Vi lever af fest og konferencer, men det er stadig nærvær og det hyggelige, der er i højsædet, og stedet er stadig hverdags-hjem for mange håndværkere," fortæller han.

Mange år endnu Mens de første ti år som indehavere af et hotel, betød arbejde i døgndrift, har Bo og Mette Willadsen fået lidt mere ro på nu, fortæller de. "Vi er stadig på telefonen døgnet rundt, men det er blevet lidt mere et ni til fire job nu," fortæller Mette Willadsen og tilføjer, at parret da også er flyttet fra hotellet og nu bor i et hus i Gentofte med deres to børn på 13 og ti og deres mops.

Hvorvidt endnu en generation Willadsen en dag kommer til at køre hotellet, tør parret ikke spå om. Det vil de lade være børnenes valg, når den tid kommer. Men det bliver forhåbentligt først om mange år, siger parret.

"Vi kommer til at skulle være her i rigtig mange år, i hvert fald. Det er der ingen tvivl om," konkluderer Bo Willadsen.